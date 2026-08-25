Хотіли підірвати український літак у Лейпцигу: за 10 днів знайшли третій дрон з вибухівкою

Невдала атака на український літак, мабуть, була здійснена з використанням більшої кількості безпілотників, ніж передбачалося раніше.

В аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон зі слідами вибухівки майже через три тижні. Про це повідомили низку німецьких ЗМІ, зокрема Tagesschau.

Першого безпілотника знайшли в аеропорту Лейпцига в ніч 5 серпня. До дрону було прикріплено вибухову речовину та детонатор. Дрон виявили поряд із українським транспортним літаком "Антонов", на борту якого знаходилися боєприпаси. Другий дрон, ймовірно, зіткнувся з вантажним літаком DHL, якому через закриття аеропорту довелося перервати посадку та піти на друге коло. При цьому досі ні сам цей безпілотник, ні хоча б його виявити не вдалося. Після зіткнення з дроном літак DHL був перенаправлений до Ганновера, де слідчі оглянули його в аеропорту та допитали екіпаж. На хвостовій частині літака було виявлено пошкодження, які, ймовірно, вказують на зіткнення. Розслідування показало, що це не було зіткненням із птахом.

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Слідчі вважають, що після зіткнення дрон могло затягнути у двигуни літака. Однак у Курсдорфі, на північ від аеропорту Лейпцига, слідчі вилучили технічний пристрій, який, можливо, використовувався для керування цим безпілотником: антена та інша електроніка були прикріплені до дерева за допомогою клейкої стрічки. Неподалік було виявлено обгорілі уламки землі та металу. Слідчі вважають, що це можливе місце вибуху. Свідки чули гучну бавовну о 19:20, за кілька годин до того, як начинений бомбою безпілотник було виявлено в аеропорту.

Про третій безпілотник стало відомо лише зараз. Його знайшли за 10 днів після інциденту, 14 серпня, на захід від аеропорту. Поруч із ним слідчі виявили близько 50 грамів вибухівки — високоефективної вибухової речовини військового призначення — гексогену. Передбачається, що диверсанти планували набагато масштабнішу атаку, ніж передбачалося раніше.

Американська розвідка вважає, що перший виявлений безпілотник (на той момент було відомо лише про нього — ред.) пов'язаний із Росією.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що зараз уряд не має у своєму розпорядженні підтвердження і достатніх підстав для однозначної оцінки того, що сталося: "Росія своєю поведінкою в даний час сильно полегшує виникнення підозр, але в той же час вкрай ускладнює надання доказів".

Залишається незрозумілим, як планувався напад і хто міг за ним стояти. Джерела у службах безпеки припускають, що у плануванні брали участь російські спецслужби. Росія привселюдно заперечує свою причетність. Наразі слідчі розглядають кілька версій, у тому числі заснованих на ДНК-аналізі, проведеному на місці події.

Нагадаємо, Фокус писав про спробу диверсії в аеропорту Лейпцигу.

Уряд ФРН вже визнав, що Німеччина практично щодня стикається з гібридними атаками.