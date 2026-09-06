"Фактически это начало настоящей войны с Россией": Лавров высказался о БПЛА, найденных в аэропорту Лейпцига

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обвинения Германии в адрес России в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига.

Российский министр заявил, что обвинения в адрес России в связи с инцидентом с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпцига, являются "по сути началом настоящей войны", сообщает агентство ТАСС.

"Это, по сути, начало настоящей войны. Выдворили генеральное консульство из Бонна, закрывают "Русский дом" в Берлине. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы также закрывали свои дипломатические миссии. Они снова хотят войны. Мерц, по сути, идет объявлять нам войну. А уроки истории не усвоены вовсе. Это опасное явление", — сказал Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что российское руководство сделает соответствующие выводы.

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Нападение РФ на аэропорт Лейпцига: что известно

Напомним, что вечером 4 августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен дрон со взрывчаткой. В непосредственной близости от него находилось несколько украинских грузовых самолетов. Аэропорт считается центром доставки военной помощи Украине в рамках войны против России. Позже были обнаружены еще два дрона.

25 августа издание Tagesschau сообщило, что через 10 дней после инцидента в Лейпциге был обнаружен третий дрон со взрывчаткой.

Кроме того, ранее CNN сообщало, что дрон, который пытались взорвать в аэропорту Лейпцига, был российского производства.

После этого в Германии заявили, что ответственность за попытку диверсии в аэропорту Лейпцига несет Россия. Правительство Германии, в частности, распорядилось закрыть Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября и вызвать российского посла. Кроме того, будет расторгнут договор аренды "Русского дома" в Берлине, а также усилен контроль за въездом российских граждан.

Кроме того, в Германии разоблачили сеть из 20 шпионов РФ, которые прикрывались дипломатическим иммунитетом.