В Германии раскрыли сеть из 20 шпионов РФ: они прикрывались дипломатическим иммунитетом — Bild

Решение Германии закрыть генеральное консульство России в Бонне может иметь гораздо более серьезные основания, чем реакция на предполагаемую диверсию в аэропорту Лейпцига. Журналисты ссылаются на информацию, полученную из источников в брюссельских дипломатических кругах

Дипломатическое представительство, возможно, использовалось для деятельности российских спецслужб. В консульстве под видом дипломатов, возможно, работали около 15–20 сотрудников, связанных с российскими спецслужбами, пишет издание Bild.

Речь идет, в частности, о представителях Службы внешней разведки России, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления. Таким образом, консульство в Бонне могло выполнять функцию одного из центров российской разведывательной деятельности в Европе.

В то же время эти утверждения пока не имеют статуса официально подтвержденной информации со стороны немецких властей. Указанные данные газета Bild получила из собственных источников, поэтому количество возможных агентов и характер их деятельности требуют отдельного подтверждения.

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По данным издания, европейские дипломаты также рассматривают консульство как возможный координационный центр российских гибридных операций. Потенциальными направлениями таких действий могли быть не только Германия, но и страны Бенилюкса, структуры Европейского Союза и штаб-квартира НАТО в Бельгии.

На этом фоне закрытие генерального консульства в Бонне может быть частью более широкой реакции Берлина на действия России. Таким образом, решение немецких властей, по оценке источников Bild, не следует объяснять исключительно попыткой диверсии в Лейпциге.

Ранее Фокус рассказывал о том, как в престижном вузе РФ готовят хакеров для атак и пропаганды. В Бауманском Московском государственном техническом университете действует секретный факультет, где студентов готовят к работе в военной разведке РФ.

Впоследствии стало известно, что РФ охотится за секретами немецкой "оборонки". Особенно тревожным в предупреждении является пункт о возможных целенаправленных атаках на конкретных людей, в частности на топ-менеджеров оборонных предприятий.