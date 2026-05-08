Секретный факультет ГРУ: в престижном вузе РФ готовят хакеров для атак и пропаганды, — СМИ

В Бауманском московском государственном техническом университете действует секретный факультет, где студентов готовят для работы в военной разведке РФ. Будущих агентов обучают хакерству, информационным атакам и созданию пропагандистских кампаний.

Об этом сообщили издания The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, The Insider, Delfi и VSquare в совместном расследовании.

Журналисты получили более 2 тысяч внутренних документов университета, среди которых учебные программы, контракты преподавателей, экзаменационные записи и данные о распределении выпускников в подразделения ГРУ.

По данным расследования, секретный факультет работает под названием "Кафедра 4" или "Спецподготовка" в военном учебном центре "Бауманки". Студентов там учат создавать компьютерные вирусы, проводить кибератаки, использовать уязвимости программного обеспечения и осуществлять скрытую слежку.

Отдельное внимание уделяется информационным операциям. Студенты проходят семинары по созданию дезинформационных кампаний и должны готовить видео с использованием "манипуляции, давления и скрытой пропаганды". Также им преподают методы психологического воздействия и "навязывания правильного восприятия информации".

В документах говорится, что учебный процесс контролируют офицеры ГРУ, которые участвуют в отборе студентов, экзаменах и дальнейшем распределении выпускников. Среди преподавателей упоминается генерал Виктор Нетикшо — командир хакерской группы Fancy Bear, которую США обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Журналисты также установили, что часть выпускников после обучения направляли в подразделения Fancy Bear и Sandworm. Западные спецслужбы связывают Sandworm с кибератаками на украинскую энергосистему, кампанию Эмманюэля Макрона во Франции и другими масштабными атаками.

В материале отмечается, что "Бауманка" может быть лишь одним из нескольких элитных российских университетов, которые используют для отбора и подготовки будущих сотрудников военной разведки РФ.

