Секретний факультет ГРУ: у престижному виші РФ готують хакерів для атак і пропаганди, — ЗМІ

У Бауманському московському державному технічному університеті діє секретний факультет, де студентів готують для роботи у військовій розвідці РФ. Майбутніх агентів навчають хакерству, інформаційним атакам і створенню пропагандистських кампаній.

Про це повідомили видання The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, The Insider, Delfi та VSquare у спільному розслідуванні.

Журналісти отримали понад 2 тисячі внутрішніх документів університету, серед яких навчальні програми, контракти викладачів, екзаменаційні записи та дані про розподіл випускників до підрозділів ГРУ.

За даними розслідування, секретний факультет працює під назвою “Кафедра 4” або “Спецпідготовка” у військовому навчальному центрі “Бауманки”. Студентів там навчають створювати комп’ютерні віруси, проводити кібератаки, використовувати вразливості програмного забезпечення та здійснювати приховане стеження.

Окрему увагу приділяють інформаційним операціям. Студенти проходять семінари зі створення дезінформаційних кампаній і мають готувати відео з використанням “маніпуляції, тиску та прихованої пропаганди”. Також їм викладають методи психологічного впливу та “нав’язування правильного сприйняття інформації”.

У документах йдеться, що навчальний процес контролюють офіцери ГРУ, які беруть участь у відборі студентів, екзаменах і подальшому розподілі випускників. Серед викладачів згадується генерал Віктор Нетикшо — командир хакерської групи Fancy Bear, яку США звинувачували у втручанні у президентські вибори 2016 року.

Журналісти також встановили, що частину випускників після навчання направляли до підрозділів Fancy Bear і Sandworm. Західні спецслужби пов’язують Sandworm із кібератаками на українську енергосистему, кампанію Емманюеля Макрона у Франції та іншими масштабними атаками.

У матеріалі зазначається, що “Бауманка” може бути лише одним із кількох елітних російських університетів, які використовують для відбору й підготовки майбутніх співробітників військової розвідки РФ.

