Збирав інформацію про військову допомогу Україні: у Берліні заарештували російського шпигуна

Німецька влада заявляє, що підозрюваний вишукував потенційні цілі для диверсій. А також підтримував зв'язок з агентом російської розвідки щонайменше з травня 2025 року, передаючи йому низку конфіденційної інформації з Німеччини.

За даними федеральної прокуратури, підозрюваного, упізнаного як Сергій К., громадянин Казахстану, затримали у вівторок у Берліні співробітники Федерального управління кримінальної поліції Німеччини. Правоохоронці вважають, що Сергій передавав своєму куратору інформацію про німецьку військову підтримку України, а також дані про оборонну промисловість Німеччини, зокрема, про компанії, що розробляють безпілотні літальні апарати і робототехніку, повідомляє Politico.

Влада також звинувачує його у фотографуванні громадських будівель у Берліні та документуванні військових колон на німецьких автомагістралях, зокрема однієї, пов'язаної з країною-членом НАТО. Чоловіка також підозрюють у виявленні потенційних цілей для диверсій і пропозиції вербування інших осіб для шпигунства і диверсійних операцій.

Арешт стався на тлі посилення побоювань по всій Європі з приводу діяльності російської розвідки після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Німецькі офіційні особи неодноразово попереджали про ескалацію шпигунства та гібридних загроз.

Під час слухань у Бундестазі 2025 року глава розвідки Мартін Єгер попередив законодавців, що "ми вже сьогодні перебуваємо під обстрілом" і що Москва "не ухилятиметься від прямої військової конфронтації з НАТО, якщо це буде потрібно".

Очікується, що 29 квітня підозрюваний постане перед слідчим суддею Федерального суду, який вирішить, чи залишиться він під вартою до суду.

