Собирал информацию о военной помощи Украине: в Берлине арестовали российского шпиона

Немецкие власти заявляют, что подозреваемый выискивал потенциальные цели для диверсий. А также поддерживал связь с агентом российской разведки как минимум с мая 2025 года, передавая ему ряд конфиденциальной информации из Германии.

По данным федеральной прокуратуры, подозреваемый, опознанный как Сергей К., гражданин Казахстана, был задержан во вторник в Берлине сотрудниками Федерального управления уголовной полиции Германии. Правоохранители считают, что Сергей передавал своему куратору информацию о немецкой военной поддержке Украины, а также данные о оборонной промышленности Германии, в частности, о компаниях, разрабатывающих беспилотные летательные аппараты и робототехнику, сообщает Politico.

Власти также обвиняют его в фотографировании общественных зданий в Берлине и документировании военных колонн на немецких автомагистралях, в том числе одной, связанной со страной-членом НАТО. Мужчина также подозревается в выявлении потенциальных целей для диверсий и предложении вербовки других лиц для шпионажа и диверсионных операций.

Арест произошел на фоне усиления опасений по всей Европе по поводу деятельности российской разведки после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Немецкие официальные лица неоднократно предупреждали об эскалации шпионажа и гибридных угроз.

В ходе слушаний в Бундестаге в 2025 году глава разведки Мартин Йегер предупредил законодателей, что "мы уже сегодня находимся под обстрелом" и что Москва "не будет уклоняться от прямой военной конфронтации с НАТО, если это потребуется".

Ожидается, что 29 апреля подозреваемый предстанет перед следственным судьей Федерального суда, который решит, останется ли он под стражей до суда.

