Путін шукає красивих дівчат, щоб зробити з них шпигунок, — ЗМІ

У російських університетах ведуть набір нових агентів, щоб зробити з них подобу Анни Чапман, заарештованої в США 2010 року за звинуваченнями в шпигунстві.

Вербуванням займаються жінки-агенти СЗР — російської зовнішньої розвідки. Так, у престижному Новосибірському державному університеті в Сибіру студентів викликали на обов'язкові збори, в яких повідомили юним росіянам, що навіть вживання наркотиків не є перешкодою для роботи шпигуном, пише The Sun.

За повідомленнями, СЗР шукає "людей, які вміють отримувати актуальну інформацію згідно з поставленими цілями і завданнями, обробляти її, правильно аналізувати і представляти результати".

У Санкт-Петербурзькому державному університеті, де раніше навчався колишній агент КДБ Путін, шпигунка Тамара Нетикса сказала студентам: "Нам дуже потрібні розумні, серйозні, хороші, добре підготовлені юнаки та дівчата".

"Нам дуже потрібні дівчатка", — підкреслила вона.

Ветеран російської розвідки Олена Вавилова, 63 роки, розповіла студентам: "Вищий рівень у розвідувальній роботі — це коли джерело починає саме розповідати про свою роботу, довіряти вам".

Шпигунка Олена Вавилова виступає перед студентами Фото: Соцсети

Вавилова видавала себе в Канаді та США за Трейсі Енн Фолі і була одружена з іншим нелегальним агентом Андрієм Безруковим, відомим як Дональд Говард Гітфілд.

Їхнє прикриття розкрили 2010 року, коли російську шпигунку Анну Чапман, на той момент громадянку Великої Британії після заміжжя з нині покійним британцем Алексом Чапманом, було затримано ФБР.

Анна Чапман, яка стала зіркою в РФ 2010 року, розповідала в інтерв'ю, що її завербувала СЗР після того, як російський агент, який мешкає в Лондоні, зацікавився її навичками налагодження зв'язків, зокрема, її впливом на багатих і впливових чоловіків.

Вона пробилася в британську ділову і політичну еліту, використовуючи те, що вона називала "необхідними якостями".

Чапман визнала: "Я знала, який вплив чиню на чоловіків. Природа щедро обдарувала мене необхідними якостями... Я ніколи не носила прикрас — мені це було не потрібно".

Вона написала книжку про своє перебування в Лондоні, в якій описала поїздки до Парижа і Женеви з неймовірно багатими коханцями і шанувальниками, а також гру в стрип-покер з групою мультимільйонерів.

Суд над Анною Чапман у 2010 році був справжньою сенсацією

Раніше колишня російська шпигунка Алія Роза розповідала, що її навчали спокушати високопоставлених осіб, щоб потім ними маніпулювати. Вона зараз веде блог, у якому розповідає, що її, як дочку високопоставленого офіцера відправили до школи КДБ, де свого часу навчався Володимир Путін. Навчена чарівності, психології та емоційного зв'язку, Алія навчилася витягувати інформацію зі своїх цілей, якими часто виявлялися впливові чоловіки.

"Вивчивши психологію різних особистостей, ви зрозумієте, як маніпулювати ними, як змусити їх робити те, що ви хочете", — розповіла Роза, заявивши, що після цього вона працювала у ФСБ, де їй доручали впроваджувати в наркокартелі та угруповання, що займаються торгівлею людьми.

Минулого року у Великій Британії було заарештовано двох болгарок, Цвєтєліну Генчеву і Цветанку Дончеву, яких звинувачують у зв'язках із російською шпигунською мережею, де вони працювали в рамках складної операції зі стеження з використанням "медової пастки". З ними працювали ще кілька жінок, яких пов'язують із російським розвідником Орліном Русєвим, який хотів отримати інформацію від журналіста Хрісто Грозєва, що розслідував отруєння "Новачком" у Солсбері.

Анна Романова (Чапман) у 2025 році Фото: Соцсети

До слова, Анна Романова, раніше Чапман, 2025 року в Росії стала керівником "Музею вітчизняної розвідки". Він розташований за адресою Москва, вулиця Остоженка, будинок 51, будова 1. У цьому особняку з мезоніном розташоване прес-бюро Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Росії студентів заганяють на війну в Україну, вербуючи в так звані "дронові війська", але казус у тому, що вони можуть опинитися в окопі на передовій.

Також ми розповідали про кар'єру Анни Чапман, яка повернулася в Росію після того, як її розсекретили і зробила кар'єру.