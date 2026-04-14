Російських студентів хочуть загнати на війну з Україною: Путіну катастрофічно не вистачає солдатів, — CNN

Росія нарощує кампанію із залучення і чинення тиску на студентів у свої безпілотні війська. Але казус у тому, що немає жодних гарантій того, що, підписавши контракт, російська молодь опиниться саме в "дронових військах", а не в окопі на передовій.

З російськими журналістами студенти про пропаганду у своїх навчальних закладах зі зрозумілих причин поговорити не могли, але поспілкувалися з журналістами CNN, яким розповіли про "колосальний тиск".

Російських студентів відправляють на війну в Україні

"По всьому університету буквально всюди розвішані плакати, присвячені силам безпілотних літальних апаратів", — йдеться в одному з особистих повідомлень, надісланих CNN. Журналісти не називають імен студентів і назв їхніх університетів через побоювання репресій, але такі повідомлення, поряд зі зростаючим обсягом загальнодоступних доказів, вказують на те, що Володимиру Путіну бракує солдатів, раз він розгорнув потужну агітацію в університетах та інститутах.

Попри зростаючі втрати на полі бою, Кремлю вдалося уникнути повторення "часткової" мобілізації восени 2022 року, під час якої сотні тисяч російських чоловіків покинули країну. Однак, на думку експертів, ця кампанія, орієнтована на студентів, є однією з кількох ознак того, що більш агресивні методи вербування знову набирають популярності.

Мобілізація російських студентів — що обіцяють і де агітують

Це відрізняється від попередніх ініціатив: студентам обіцяють річний контракт на фіксований термін, можливість служити далеко від лінії фронту і шанс освоїти високотехнологічні навички.

Однак експерти та юристи зазначають, що це прикриття для стандартного, безстрокового військового контракту, і, оскільки багато студентів скептично ставляться до обіцяних пільг, університети вдаються до примусу та погроз, щоб переконати студентів піти служити до армії.

Ця діяльність почалася всерйоз у січні, за два місяці після того, як Міністерство оборони Росії офіційно оголосило про створення нового роду військ — Сил безпілотних систем, призначених для ведення бойових дій з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), або дронів.

Університети по всій Росії почали наповнювати свої акаунти в соціальних мережах ефектними вербувальними відеороликами і плакатами. У деяких університетських акаунтах навіть публікувалися записи очних лекцій солдатів і ветеранів війни в Україні, яку в РФ продовжують називати "спеціальною військовою операцією".

"Звісно, постійні заклики вступити до армії дуже неприємні. Але усвідомлення того, що університет робить усе можливе, щоб відправити тебе на війну, ще гірше", — розповів один зі студентів через Telegram.

"Гроза", незалежне російське новинне видання, орієнтоване на студентів, надало CNN свою базу даних із 246 університетів і коледжів у Росії та на окупованих територіях України, які, за твердженням видання, беруть участь у цій вербувальній кампанії.

Тепер навіть у найбільших ВНЗ РФ відправляють на війну

До їх числа входять деякі з найпрестижніших російських університетів. Санкт-Петербурзький державний університет (альма-матер Путіна) відкрито рекламує ці контракти на своєму сайті, розміщуючи там довгі відеолекції від співробітників університету і військовослужбовців, які детально розповідають про переваги служби.

У лютому в Московській вищій школі економіки, що посідає друге місце у списку найкращих російських університетів за версією Forbes за 2025 рік, відбувся "Фестиваль безпілотних систем", на якому було широко представлено вербувальні плакати для формування безпілотних збройних сил РФ.

Повідомлення явно орієнтовані на молодь, так, в одному з агітаційних роликів Казанського університету архітектури та цивільного будівництва прямо говориться, що молодь "даремно витрачає час на відеоігри".

Відеоролик із кампуса Російського економічного університету ім. Плеханова у Волгограді демонструє розділений екран: з одного боку — геймер, з іншого — оператор дрона. Підпис свідчить: "Виберіть відповідний скін". У кількох оголошеннях про вербування йдеться про те, що "кіберспортсменам" або "геймерам" надаватимуть пріоритет під час подання заявок.

"Я не був на цих зборах; я не ходжу туди з принципу. Студенти, які там були, говорили, що їм обіцяли гори золота (ну, звичайні речі), списання студентських боргів, інші пільги і, звісно ж, лише один рік служби в тилу, далеко від лінії фронту", — розповів один зі студентів.

Російські студенти опиняться на передовій із безстроковим контрактом

Артем Клига, російський військовий юрист, який проживає в Берліні, стверджує, що Міністерство оборони Росії дало університетам конкретні вказівки про те, як проводити цю кампанію. На своїй сторінці в Telegram він опублікував документи, які, за його словами, отримав від одного з московських університетів, включно із загальним листом, адресованим "керівникам центрів військової підготовки федеральних державних вищих навчальних закладів", із проханням "організувати спільно з представниками Міністерства оборони кампанії для студентів... і щодня звітувати перед Головним управлінням кадрів Міністерства оборони".

Російську молодь заманюють у війська безпілотних систем Фото: Верстка

В інструкціях докладно описуються заохочення, пропоновані студентам, як чоловікам, так і жінкам, включно зі "зниженням ризику потрапити під ворожий вогонь" і набуттям "унікальних знань і навичок".

У документах також передбачені значні фінансові стимули, включно з федеральними та регіональними бонусами за підписання контракту в розмірі не менше 400 000 рублів (майже 5000 доларів) кожному. Деякі університети пропонують набагато вищі виплати. Санкт-Петербурзький державний університет обіцяє одноразову виплату в розмірі близько 56 000 доларів тим, хто вступить на військову службу, і базову річну зарплату в розмірі близько 70 000 доларів.

"Єдина обіцянка, яка, ймовірно, збудеться, — це гроші. Усе інше — брехня. Це простий контракт із російською армією, без термінів і особливих умов", — сказав Клига.

Путін ніколи не скасовував підписаний ним у вересні 2022 року указ про часткову мобілізацію, навіть після завершення первісного призову 300 000 осіб і припинення всіх мобілізаційних заходів. У цьому указі чітко зазначено, що "договори про військову службу, підписані військовослужбовцями, залишаються чинними до закінчення періоду часткової мобілізації".

"Це пастка, — сказав Сергій Кривенко, голова правозахисної організації, що займається допомогою військовослужбовцям і призовникам. — Коли рік закінчиться, студента (який уже перебував на службі) не відрахують, як і військовослужбовців, у яких закінчився термін дії контракту".

За словами експертів, обіцянка зниження ризику потрапити під обстріл також не має юридичної сили.

"Щойно людина підписує контракти, вона буквально стає рабом Міністерства оборони, — каже Григорій Свердлін, керівник антивійськової благодійної організації "Ідіть лісом", яка допомагає росіянам уникнути призову. — Його можуть відправити в будь-який підрозділ, який знадобиться Міністерству оборони. Вибрати його неможливо".

Тих студентів, хто не хоче йти до ЗС РФ добровільно — заганяють на війну примусово

Поки неясно, скільки студентів було успішно завербовано в рамках цієї кампанії. На своїй щорічній підсумковій сесії запитань і відповідей у грудні Путін заявив, що так багато росіян, включно зі студентами, хотіли вступити в Сили безпілотних систем, що Міністерству оборони довелося провести конкурс на зарахування кандидатів. Самі студенти заявляють, що обіцянкам не вірять.

"Серед моїх однокурсників і друзів по університету ніхто не розглядає можливість підписання контракту, навіть ті, хто перебуває в дуже складному фінансовому становищі", — розповів один зі студентів.

Студентів, які відстають, відправляють на війну в Україну Фото: Верстка

У деяких випадках студентам, які ризикують провалити навчання, навіюють ідею вступу до лав безпілотників як єдиний спосіб уникнути відрахування. Один студент розповів, що його викликали на групові збори, призначені тільки для тих, у кого були "борги по навчанню" і які відставали в навчанні.

Інший розповів, що кілька тижнів тому в його університеті третину його групи ледь не виключили і не змусили підписати контракт, щоб зберегти за собою місце.

Ще один студент, який визнав, що його вже відрахували, відповідає: "До понеділка буде вже пізно, у п'ятницю підпишуть усі накази, ті, кому загрожує армійська служба, або підуть на обов'язкову службу і там підпишуть контракт, або підпишуть зараз і будуть керувати дронамі за 30-40 км від найгарячішої точки, це слова (начальника студентського відділу)".

Деякі студенти висловили думку, що університети також скорочують терміни здачі курсових робіт, що ускладнює отримання заліку.

"На початку березня всім, у кого були борги, повідомили, що крайній термін повернення невиконаних завдань — 31 березня, і навіть якщо залишиться хоча б одне невиконане завдання, їх відрахують", — розповів один зі студентів.

Донедавна Росії вдавалося набирати достатньо новобранців для заповнення втрат на фронті, спираючись на систему величезних зарплат і премій, а також на більш примусові й обманні побічні кампанії, спрямовані на певні групи населення, як-от ув'язнені та іноземці.

І все ж є ознаки того, що системи вже недостатньо. У лютому західні чиновники підрахували, що Україні вдалося завдати втрат, що перевищують темпи набору новобранців у Росію, протягом кількох місяців поспіль. Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця березня Росія втратила 89 000 військовослужбовців (убитих і тяжкопоранених) до 2026 року і змогла набрати за той самий період лише 80 000. Росія не розкриває даних про свої втрати.

Наприкінці минулого року Путін підписав низку указів, що дозволяють призов військовослужбовців російського військового резерву для виконання конкретних завдань і проходження навчання. Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), аналітичного центру у Вашингтоні, попереджають, що цей крок може прокласти шлях до масової примусової або таємної мобілізації.

"Це дуже показово, що Кремль... намагається розширити свої повноваження для здійснення більш примусового вербування, ніж будь-коли раніше, чого Кремль у минулому всіляко намагався уникати", — заявила CNN Катерина Степаненко, керівник російської групи ISW.

А в листопаді 2025 року одразу в 20 регіонах Росії почали набирати так званих резервістів для "охорони значущих об'єктів". Оглядачі називають це нічим іншим як прихованою мобілізацією. Паралельно з цією мобілізацією йде зменшення виплат контрактникам у низці регіонів.