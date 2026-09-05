У Німеччині викрили мережу з 20 шпигунів РФ: прикривалися під імунітетом дипломатів — Bild

Рішення Німеччини закрити генеральне консульство Росії в Бонні може мати значно серйозніші підстави, ніж реакція на ймовірну диверсію в аеропорту Лейпцига. Журналісти посилаються на інформацію, отриману від джерел у брюссельських дипломатичних колах

Дипломатичне представництво могли використовувати для роботи російських спецслужб. У консульстві під виглядом дипломатів могли працювати близько 15–20 співробітників, пов'язаних із російськими спецслужбами, пише видання Bild.

Йдеться, зокрема, про представників Служби зовнішньої розвідки Росії, Федеральної служби безпеки та Головного розвідувального управління. Таким чином, консульство в Бонні могло виконувати функцію одного з осередків російської розвідувальної діяльності в Європі.

Водночас ці твердження наразі не мають статусу офіційно підтвердженої інформації з боку німецької влади. Зазначені дані Bild отримало від власних джерел, тому кількість можливих агентів та характер їхньої діяльності потребують окремого підтвердження.

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За даними видання, європейські дипломати також розглядають консульство як можливий координаційний центр російських гібридних операцій. Потенційними напрямками таких дій могли бути не лише Німеччина, а й держави Бенілюксу, структури Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО в Бельгії.

На цьому тлі закриття генконсульства в Бонні може бути частиною ширшої реакції Берліна на діяльність Росії. Відтак рішення німецької влади, за оцінкою джерел Bild, не варто пояснювати виключно спробою диверсії в Лейпцигу.

Раніше Фокус розповідав про те, як у престижному виші РФ готують хакерів для атак і пропаганди. У Бауманському московському державному технічному університеті діє секретний факультет, де студентів готують для роботи у військовій розвідці РФ.

Згодом стало відомо, що РФ полює на секрети німецької "оборонки". Особливо тривожним у попередженні є пункт про можливі цілеспрямовані атаки на конкретних людей, зокрема топменеджерів оборонних підприємств.