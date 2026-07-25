Камери, "агенти-новачки" й геолокація: РФ полює на секрети німецької "оборонки" — ЗМІ

У ФРН спецслужби повідомляють про різке зростання ризиків шпигунства, саботажу та потенційних атак з боку Росії. Особливий інтерес Москва проявляє до безпекового й оборонного сектора Німеччинни.

За даними відомства, загроза загострилася після березневої угоди канцлера Фрідріха Мерца з президентом України Володимиром Зеленським про поглиблення оборонного співробітництва. Про це повідомляє Euroactiv.

Особливо тривожним у попередженні є пункт про можливі цілеспрямовані атаки на конкретних людей, зокрема топменеджерів оборонних підприємств. Зокрема, гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер перебуває під поліцейською охороною ще з 2022 року, після того як американська розвідка попередила Берлін про російську змову щодо його вбивства.

Німецька прокуратура також провела нещодавні затримання за підозрою у шпигунстві та саботажі. Правоохоронці виявили приховану камеру спостереження біля німецько-британського військово-інженерного підрозділу.

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Змінюється й сам почерк російських спецслужб, вказують в спецслужбах ФРН. Так замість професійних розвідників дедалі частіше залучають так званих "низькорівневих агентів" — звичайних людей, яких вербують через месенджери за невеликі гроші для виконання конкретних доручень.

Шпигуни РФ також активно користуються кіберспособами Фото: з відкритих джерел

Паралельно активно застосовують фішинг і маніпуляції, що змушують людину самостійно розкрити конфіденційну інформацію. Окрему небезпеку становлять комерційні сервіси геолокації, адже зібраних даних може бути достатньо, щоб відстежити маршрути, місце проживання та звички пересування конкретних співробітників оборонної галузі.

Тому працівникам радять обмежувати обсяг особистої інформації в мережі та бути особливо обережними під час поїздок до країн, де влада має широкі повноваження перехоплювати інтернет- і мобільний трафік. Крім суто російської загрози, у Німеччині попереджають і про мережі обходу санкцій, які продовжують шукати західні технології для оборонної промисловості РФ.

Ще у спецслужбах ФРН передбачають можливі атаки з боку пропалестинських і ультраліворадикальних активістів на компанії, пов'язані з Ізраїлем чи німецьким переозброєнням. Бізнесу рекомендували посилити кібербезпеку, фізичну охорону об'єктів та регулярно навчати персонал розпізнавати нові методи атак.

Раніше Фокус повідомляв про найбільші провали російських спецслужб. Серед відомих провалів мова йде про шпигунів-новачків, високоелітних агентів і торгівців зброєю.

Згодом стало відомо, що болгарських шпигунів депортували з Великої Британії. Ваня Габерова та Іван Стоянов, болгари, котрі входили до складу російської шпигунської мережі у Великій Британії, були депортовані з країни.