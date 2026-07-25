Камеры, "агенты-новички" и геолокация: РФ охотится за секретами немецкой "оборонки" — СМИ

В ФРГ спецслужбы сообщают о резком росте рисков шпионажа, саботажа и потенциальных атак со стороны России. Особый интерес Москва проявляет к сектору безопасности и обороны Германии.

По данным ведомства, угроза обострилась после заключенного в марте соглашения канцлера Фридриха Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским об углублении сотрудничества в области обороны. Об этом сообщает Euroactiv.

Особенно тревожным в предупреждении является пункт о возможных целенаправленных атаках на конкретных людей, в частности на топ-менеджеров оборонных предприятий. В частности, генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер находится под полицейской охраной еще с 2022 года, после того как американская разведка предупредила Берлин о российском заговоре с целью его убийства.

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Немецкая прокуратура также недавно провела задержания по подозрению в шпионаже и саботаже. Правоохранители обнаружили скрытую камеру наблюдения возле немецко-британского военно-инженерного подразделения.

Меняется и сам стиль работы российских спецслужб, отмечают в спецслужбах ФРГ. Так, вместо профессиональных разведчиков всё чаще привлекают так называемых "низкоуровневых агентов" — обычных людей, которых вербуют через мессенджеры за небольшие деньги для выполнения конкретных поручений.

Шпионы РФ также активно используют киберметоды Фото: из открытых источников

Параллельно активно используются фишинг и манипуляции, заставляющие человека самостоятельно раскрыть конфиденциальную информацию. Особую опасность представляют коммерческие сервисы геолокации, ведь собранных данных может хватить для отслеживания маршрутов, места проживания и привычек передвижения конкретных сотрудников оборонной отрасли.

Поэтому сотрудникам рекомендуют ограничивать объем личной информации в сети и проявлять особую осторожность во время поездок в страны, где власти обладают широкими полномочиями по перехвату интернет- и мобильного трафика. Помимо чисто российской угрозы, в Германии предупреждают и о сетях обхода санкций, которые продолжают искать западные технологии для оборонной промышленности РФ.

Кроме того, в спецслужбах ФРГ прогнозируют возможные атаки со стороны пропалестинских и ультралевых радикальных активистов на компании, связанные с Израилем или программой перевооружения Германии. Бизнесу рекомендовали усилить кибербезопасность, физическую охрану объектов и регулярно обучать персонал распознавать новые методы атак.

Ранее "Фокус" сообщал о крупнейших провалах российских спецслужб. Среди известных провалов речь идет о шпионах-новичках, высококлассных агентах и торговцах оружием.

Впоследствии стало известно, что болгарских шпионов депортировали из Великобритании. Ваня Габерова и Иван Стоянов, болгары, входившие в состав российской шпионской сети в Великобритании, были депортированы из страны.