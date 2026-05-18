Самые большие провалы российских спецслужб: как разоблачили перевозчиков кокаина и "торговца смертью"

До 18 мая 1965 года в Сирии действовал резидент израильской разведки Эли Коэн. Агент три года играл роль "предпринимателя" и передавал секретные данные, которые помогли Израилю победить в Шестидневной войне. Между тем Российская Федерация "гордится" своими спецслужбами, игнорируя публичные разоблачения и депортации. Какие самые известные в публичном пространстве зарубежные провалы агентов Кремля?

Последний шпионский скандал, который прогремел в мае 2026 года, — это высылка трех российских дипломатов из Австрии, рассказало агентство Reuters. Спецслужбы Австрии заподозрили, что на крыше посольства РФ стоят антенны для подслушивания. МИД РФ выразил протест, и на этом история закончилась. Фокус собрал истории самых известных разоблачений, когда агенты Кремля получали по 25 лет тюрьмы или пожизненное: впрочем, некоторые оказывались дома уже через месяц.

Провалы российских спецслужб — детали инцидента в Астрии 4 мая 2026 года

Другие массированные высылки дипломатов РФ состоялись в первые годы войны, в 2022-23 годах. Дипломаты вместе с семействами и вещами выезжали обратно на родину. Согласно данным Службы внешней разведки Украины, за четыре года большой войны европейцы выдворили около 700 агентов РФ, которые прикрывались дипломатическими паспортами. Самые известные провалы российских спецслужб связаны не только с дипломатами, потому что были и другие "деятели", разоблаченные полицией и журналистами-расследователями.

Провалы российских спецслужб — детали

Март 2008 года. Западные спецслужбы разоблачили российского торговца оружием Виктора Бута, которого задержали благодаря уникальной спецоперации в Таиланде. Агенты Управления по борьбе с наркотиками США выдали себя за представителей колумбийских наркоторговцев FARC, которые якобы хотели купить крупную партию ракет "земля-воздух". Бута, которого медиа называли "торговцем смертью", задержали "с поличным" и осудили на 25 лет. Журналист-расследователь Дуглас Фарра установил связь между фигурантом, Игорем Сечиным и ГРУ РФ. Сечин, глава "Роснефти" и друг президента РФ Владимира Путина, давал политическое прикрытие, а ГРУ дало доступ к складам техники (в том числе в Колбасной в Приднестровье) и защищало. В 2022 году Бута вернули в РФ, обменяв на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.

Провалы российских спецслужб — торговец оружием Виктор Бут Фото: AP News

Июнь 2010 года. ФБР провело спецоперацию Ghost Stories, в ходе которой разоблачила группу российских агентов. Агенты десятилетиями укоренялись в стране: выдавали себя за граждан Канады и США, создали семьи, имели детей. Одна из "семей" — это "Дональд Гитфилд" (на самом деле Андрей Безруков, агент РФ) и его жена Елена Вавилова. Среди фигурантов — Анна Чапман, которая родилась в РФ, пожила в Британии, приехала в США, имея легальный британский паспорт. Деятельность агентов заключалась в том, что они налаживали контакты среди политиков по заданию Кремля. Разоблачение произошло благодаря измене одного из российских агентов: задержали 10 человек. Уже через месяц, в июле, всех шпионов, включая детей, отправили в РФ. Во время обмена из российской тюрьмы освободили Сергея Скрипаля, а позже Чапман стала телеведущей Russia Today.

Провалы российских спецслужб — шпионка Анна Чапман Фото: Соцсети

Декабрь 2016 года. История касается дипломатов РФ в Буэнос-Айресе. На складе посольства РФ в Аргентине обнаружили 400 кг кокаина ориентировочной стоимостью 50 млн долл. Спецслужбы Аргентины заменили кокаин на муку, установили GPS-трекеры и следили за перемещением маячков. Выяснилось, что мешки с "белым порошком" загрузили как дипломатическую почту и отправили в Москву. В Москве груз и перевозчиков задержали, а МИД РФ выразил протест против действий правоохранителей Аргентины. При этом полиция Буэнос-Айреса установили одного из фигурантов — это был Андрей Ковальчук, который представлялся представителем ФСБ и СВР РФ. Кроме того, кокаин везли на специальном борту Специального летного отряда "Россия" и это произошло именно во время визита тогдашнего главы совбеза РФ Николая Патрушева в Аргентину.

Провалы российских спецслужб — Николай Патрушев, причастный к мешкам с кокаином Фото: Из открытых источников

Март 2018 года. В Солсбери в Британии состоялась попытка покушения на бывшего разведчика-перебежчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию: их пытались отравить веществом "Новичок", созданным в РФ. К расследованию подключились расследователи сообщества Bellingcat, которые разоблачили настоящие имена, биографии, адреса фигурантов. Ими оказались "Руслан Боширов" — на самом деле полковник ГРУ Анатолий Чепига, и "Александр Петров" — на самом деле военный врач и кадровый офицер ГРУ Александр Мишкин. После публичной огласки обоих шпионов показали на RT: они уверяли, что были в Британии как туристы и любовались шпилем собора в Солсбери.

Провалы российских спецслужб — шпионы "Боширов" и "Петров" Фото: Скриншот

Август 2019 года. В центре Берлина застрелили бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Стрелка задержали — им оказался гражданин с документами на имя "Вадим Соколов". Расследователи Bellingcat, а также The Insider и Der Spiegel, установили, что это кадровый офицер спецназа ФСБ "Вымпел" Вадим Красиков. Красикова приговорили к пожизненному заключению, но в августе 2024 года он вернулся в РФ в рамках масштабного обмена на граждан США.

Провалы российских спецслужб — Вадим Красиков здоровается с Владимиром Путиным

Последний известный провал агентов РФ

Май 2025 года — в Великобритании осудили шестерых граждан Болгарии, которые около 10 лет были агентами РФ. Британская разведка MI5 разоблачила Орлина Русева, Бизера Джамбазова, Катрин Иванову, Ивана Стоянова, Ваню Габерова: фигуранты шпионили с 2020 по 2023 год. Задачей российских агентов был сбор информации, которая могла навредить интересам Британии, сообщили спецслужбы. Фигуранты шпионили за критической инфраструктурой, за базами НАТО, за оппозиционерами. Кроме того, они имели целую фабрику для изготовления фальшивых документов, рассказали медиа.

Отметим, в 2024 году выяснилось, что "Боширова" и "Петрова", которых объявили в розыск власти в Чехии, причастны к организации подрыва складов со снарядами во Врбетице.

