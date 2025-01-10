Следил за военными ВСУ на базе в Германии: у шпиона из РФ нашли "высокие технологии" (фото)

Российский шпион Орлин Русев сравнивал себя с персонажем фильмов о Джеймсе Бонде. Агент управлял шпионской сетью, кураторы дали им задание прослушивать телефоны украинских военных, проходивших обучение управлению батареями ЗРК Patriot.

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Гражданин Болгарии, 46-летний российский шпион Орлин Русев сравнил себя с персонажем Джеймса Бонда "Q", когда прятался в гостевом доме в английском городе Грейт-Ярмут и готовил гаджеты для похищения и операций по наблюдению. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на заявление суда.

В гостевом доме на побережье он спрятал массу гаджетов и секретных записывающих устройств. Орлин Русев сказал своему куратору, что чувствовал себя как персонаж книг и фильмов о Джеймсе Бонда "Q", когда готовил свои "шпионские игрушки" для операций по похищению и наблюдению по всей Европе.

Герой "Бондианы" "Q" был главой Q Branch, исследовательского центра британской Секретной службы.

Русев мог получать инструкции от куратора Ян Марсалека, который разыскивается после совершения технического мошенничества на сумму около 2 млрд долларов, связанным с компанией Wirecard. Русев признал себя виновным в управлении шпионской сетью в пользу россиян, но другие члены группы отрицают обвинения.

Центральный уголовный суд Олд-Бейли сообщил, что по адресу Русева в Грейт-Ярмуте нашли огромное количество оборудования для скрытого наблюдения.

Детективы нашли тысячи дорогих предметов для слежки

Еще больше оборудования находилось в гостевой квартире на севере Лондона, которую делили Катрин Иванова и Бизер Дзамбазов, два предполагаемых члена шпионской сети.

Среди тысяч предметов, найденных детективами, были черная крышка со скрытой камерой, литровая пластиковая бутылка Coca-Cola с водонепроницаемой камерой за этикеткой и камера наблюдения. Карту micro SD шпион спрятал в мягкой игрушке Миньона в квартире.

В гостевом доме Haydee в Грейт-Ярмуте было 33 номера, внутри трех из них находилось значительное количество IТ-оборудования, который использовал Русев, сообщил прокурор Old Bailey.

Правоохранители изъяли 3540 вещественных доказательств по нескольким адресам, включая 1650 цифровых доказательств. Присяжным показали "IMSI-граббер" Razor II, черную металлическую коробку, которая перехватывает сигнал мобильных телефонов из близлежащего района. Его оценили в 147 000 долларов.

Razor II изготовил неизвестный производитель, его можно развернуть в любом месте. Менее технологичная система "Stealth" за 50 000 долларов "Stealth" представляла собой черный ящик размером с пенал, который можно было носить с собой и скрывать под верхней одеждой.

"Stealth" можно было использовать для перехвата или прерывания целевых мобильных телефонных сообщений. Она может идентифицировать отдельный телефон по номерам IMSI и IMEI при использовании вместе с устройством определения направления Jugular 4 ценой 18 500 долларов.

Шпионы хотели использовать все это оборудование для прослушивания телефонов украинских военнослужащих на военной базе США в Штутгарте, проходящих подготовку для управления батареями противоракетной обороны Patriot. Информация позволила бы им отследить, откуда запускаются ракеты, но мужчин арестовали в феврале 2024 года и план сорвался.

Большая часть техники предназначалась для записи видео и аудио: наручные часы, ручки, галстуки, солнцезащитные очки, зажигалки, автомобильный брелок и ювелирные изделия — подвески со скрытой камерой и микрофоном с SD-картой памяти, серьги с аудиозаписывающими устройствами. В некоторых из них были SIM-карты для общения и передачи данных напрямую другому члену шпионской сети.

Напомним, в Харькове задержали российского шпиона с израильским паспортом Александра Мирошниченко. Он выявлял места расположения военных ВСУ в Харьковской области.

Фокус ранее писал о шпионском скандале, в который угодил принц Эндрю, младший брат британского короля Чарльза. Принц дружил с гражданином Китая Яном Тэнбо, связанным с правительством КНР.