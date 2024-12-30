Следил за ВСУ: осудили российского военного из Израиля, который шпионил в Харькове в 2024 году

Военного РФ задержали в сентябре 2024 года в Харькове. Мужчина родился в Донецкой области, уехал с родителями в Израиль, а во взрослом возрасте вступил в состав ВС РФ.

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К 15 годам приговорили российского шпиона с израильским паспортом Александра Мирошниченко, который собирал информацию о ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает "Харьковский антикоррупционный центр".

Александр Мирошниченко родился в Украине, затем уехал в Израиль, а во время полномасштабной войны на территории Татарстана вступил в состав вооруженных сил России.

"Мирошниченко родился в г. Макеевка Донецкой области, впоследствии получил "Проездной документ ребенка" и вместе со своими родителями выехал за пределы государства и в дальнейшем в Украину не возвращался. Он получил гражданство государства Израиль без лишения украинского: получил паспорт гражданина Израиля, который поменял 3 июня 2024 года", — пояснили в ХАЦ.

В августе 2024 года Мирошниченко, находясь в городе Заинск Заинского района республики Татарстан Российской Федерации, решил вступить в состав вооруженных сил РФ. Уже 22 августа 2024 года Мирошниченко получил военный билет, выданный военным комиссаром Заинска республики Татарстан Министерства обороны РФ.

От своих российских патронов Александр Мирошниченко получил задание собирать информацию об украинских военных и предпринимателях, которые изготавливают беспилотники. Для этого он должен был проникнуть в интернациональные легионы Сил обороны Украины, чтобы склонить их перейти на сторону России или похитить и доставить в РФ.

По данным ХАЦ, Александр Мирошниченко согласился и уже 7 сентября 2024 года на Citroen C3 с регистрационным номерным знаком Франции прибыл в Украину через пункт пропуска "Краковец". В Харьковской области он начал собирать информацию о местонахождении подразделений Сил обороны Украины в районе Гоптовки и Русской Лозовой.

Его задержали 10 сентября в Харькове вблизи перекрестка улиц Гиршмана и Мироносицкой. У него изъяли 50 пистолетных патронов калибра 9х19 LUGER, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

"Мирошниченко в судебном заседании вину признал полностью. Указал, что в обвинительном акте верно отражено то, что он заключил контракт и проходил военную службу в вооруженных силах РФ и с этой целью прибыл в Украину для выполнения военных задач", — говорится в материале.

Шпиона признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Его приговорили к 15 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Напомним, в октябре миграционная полиция выдворила гражданина Китая, который приехал в Украину под видом научно-технического сотрудничества, однако был разоблачен и осужден за шпионаж.