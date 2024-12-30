Стежив за ЗСУ: засудили російського військового з Ізраїлю, який шпигував у Харкові в 2024 році

Військового РФ затримали у вересні 2024 року у Харкові. Чоловік народився на Донеччині, виїхав із батьками до Ізраїлю, а у дорослому віці вступив до складу ЗС РФ.

Related video

До 15 років засудили російського шпигуна з ізраїльським паспортом Олександра Мирошниченка, який збирав інформацію про ЗСУ у Харківській області. Про це повідомляє "Харківський антикорупційний центр".

Олександр Мирошниченко народився в Україні, потім виїхав до Ізраїлю, а під час повномасштабної війни на території Татарстану вступив до складу збройних сил Росії.

"Мирошниченко народився у м. Макіївка Донецької області, згодом отримав "Проїзний документ дитини" та разом зі своїми батьками виїхав за межі держави і надалі до України не повертався. Він набув громадянство держави Ізраїль без позбавлення українського: отримав паспорт громадянина Ізраїлю, який поміняв 3 червня 2024 року", — пояснили у ХАЦ.

У серпні 2024 року Мирошниченко, перебуваючи у місті Заінська Заінського району республіки Татарстан Російської Федерації, вирішив вступити до складу збройних сил РФ. Вже 22 серпня 2024 року Мирошниченко отримав військовий квиток, виданий військовим комісаром Заінська республіки Татарстан Міністерства оборони РФ.

Від своїх російських патронів Олександр Мирошниченко отримав завдання збирати інформацію про українських військових та підприємців, які виготовляють безпілотники. Для цього він мав проникнути до інтернаціональних легіонів Сил оборони України, аби схилити їх перейти на бік Росії або викрасти й доправити до РФ.

За даними ХАЦ, Олександр Мирошниченко погодився і вже 7 вересня 2024 року на Citroen C3 з реєстраційним номерним знаком Франції прибув до України через пункт пропуску "Краківець". У Харківській області він почав збирати інформацію про місцеперебування підрозділів Сил оборони України в районі Гоптівки та Руської Лозової.

Його затримали 10 вересня у Харкові поблизу перехрестя вулиць Гіршмана і Мироносицької. У нього вилучили 50 пістолетних патронів калібру 9х19 LUGER, що призначені для стрільби з нарізної вогнепальної зброї.

"Мирошниченко у судовому засіданні вину визнав повністю. Вказав, що в обвинувальному акті вірно відображено те, що він уклав контракт та проходив військову службу у збройних силах РФ та з цією метою прибув до України для виконання військових завдань", — йдеться у матеріалі.

Шпигуна визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Його засудили до 15 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жовтні міграційна поліція видворила громадянина Китаю, який приїхав до України під виглядом науково-технічної співпраці, однак був викритий і засуджений за шпигунство.