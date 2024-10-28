З України видворили шпигуна-професора з КНР за спробу викрасти ракетні розробки (фото)

Китайський шпигун під виглядом науковця намагався отримати доступ до ракетних технологій в Україні. Після відбування покарання за шпигунство його видворили з країни і заборонили в'їжджати терміном на п'ять років.

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Міграційна поліція видворила громадянина Китаю, який приїхав до України під виглядом науково-технічної співпраці, однак був викритий і засуджений за шпигунство. Про це повідомила Національна поліція України в Запорізькій області.

Поліцейські зазнаючи, що 48-річний доктор технічних наук із КНР працював у військово-промисловій корпорації з виробництва озброєння, а також у науково-дослідному інституті хімії. На початку 2017 року шпигун прибув до України, де намагався залучити українських науковців до співпраці. Його затримала СБУ під час спроби придбати секретні розробки в ракетно-космічній галузі.

Поліція випроваджує засудженого громадянина КНР з України за шпигунство (фото: Нацполіція)

Поліція випроваджує засудженого громадянина КНР з України за шпигунство (фото: Нацполіція)

Правоохоронці вказують, що суд визнав чоловіка винним у шпигунстві (ч. 1 ст. 114 ККУ) і засудив до позбавлення волі. Свій термін покарання він відбував у колоніях Дніпропетровської та Запорізької областей.

28 жовтня після звільнення його зустріли правоохоронці, коли чоловік покидав місце відбування покарання. Згідно з ухваленим рішенням про видворення, доставили іноземця до пункту пропуску в Одеській області та передали прикордонній службі для депортації. В'їзд до України китайському громадянину заборонено на наступні п’ять років.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що "російський шпигун" видавав себе за інопланетянина, щоб зустрітися з принцом Філіпом. Режисер Марк Крістофер Лі стверджує, що британська королівська сім'я має довгі відносини з феноменом НЛО. Так, усе нібито почалося ще 1875 року, коли чоловік королеви Вікторії, принц Альберт, написав у своєму щоденнику про те, що бачив дивні вогні в нічному небі

Також ми писали, що СБУ затримала посадовця "Укрзалізниці", який працював на ЗС РФ.