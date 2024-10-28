Из Украины выдворили шпиона-профессора из КНР за попытку похитить ракетные разработки (фото)

Китайский шпион под видом ученого пытался получить доступ к ракетным технологиям в Украине. После отбывания наказания за шпионаж его выдворили из страны и запретили въезжать сроком на пять лет.

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Миграционная полиция выдворила гражданина Китая, который приехал в Украину под видом научно-технического сотрудничества, однако был разоблачен и осужден за шпионаж. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Запорожской области.

Полицейские отмечая, что 48-летний доктор технических наук из КНР работал в военно-промышленной корпорации по производству вооружения, а также в научно-исследовательском институте химии. В начале 2017 года шпион прибыл в Украину, где пытался привлечь украинских ученых к сотрудничеству. Его задержала СБУ при попытке приобрести секретные разработки в ракетно-космической отрасли.

Полиция выпроваживает осужденного гражданина КНР из Украины за шпионаж (фото: Нацполиция)

Полиция выпроваживает осужденного гражданина КНР из Украины за шпионаж (фото: Нацполиция)

Правоохранители указывают, что суд признал мужчину виновным в шпионаже (ч. 1 ст. 114 УКУ) и приговорил к лишению свободы. Свой срок наказания он отбывал в колониях Днепропетровской и Запорожской областей.

28 октября после освобождения его встретили правоохранители, когда мужчина покидал место отбывания наказания. Согласно принятому решению о выдворении, доставили иностранца в пункт пропуска в Одесской области и передали пограничной службе для депортации. Въезд в Украину китайскому гражданину запрещен на следующие пять лет.

Напомним, Фокус сообщал, что "русский шпион" выдавал себя за инопланетянина, чтобы встретиться с принцем Филиппом. Режиссер Марк Кристофер Ли утверждает, что британская королевская семья имеет долгие отношения с феноменом НЛО. Так, все якобы началось еще в 1875 году, когда муж королевы Виктории, принц Альберт, написал в своем дневнике о том, что видел странные огни в ночном небе

Также мы писали, что СБУ задержала чиновника "Укрзализныци", который работал на ВС РФ.