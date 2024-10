"Российский шпион" выдавал себя за инопланетянина, чтобы встретиться с принцем Филиппом, — СМИ

Режиссер Марк Кристофер Ли утверждает, что британская королевская семьи имеет долгие отношения с феноменом НЛО. Так, все якобы началось еще в 1875 году, когда муж королевы Виктории, принц Альберт, написал в своем дневнике о том, что видел странные огни в ночном небе.

Принц Филипп и королева Елизавета были очарованы феноменом НЛО. Об этом в своем документальном фильме The King of UFOs рассказал режиссер Марк Кристофер Ли, пишет The Mirror.

Отмечается, что британская королевская семья даже посылала ученых изучать круги на полях, чтобы выяснить, не являются ли они местами посадок НЛО.

В документальном фильме говорится, что некоем Янусе. Принц Филипп, чтобы не запятнать репутацию семьи, якобы нанял своего конюшего, сэра Питера Хорсли, чтобы тот помогал в изучении НЛО.

Как рассказал сам Марк Кристофер Ли, конюший встречался в Челси с таинственным человеком по имени Янус. Тот назывался инопланетянином и говорил, что должен спасти человечество, ведь оно уничтожает Землю.

"Он хотел поговорить с принцем Филиппом, организовать встречу, чтобы они могли обсудить эти вопросы. Дело в том, что, как мы сейчас думаем, возможно, Янус не был инопланетянином, а мог быть просто российским шпионом", — рассказал режиссер.

Правда, как сообщается, встреча Януса и принца Филиппа и не состоялась.

В документальном фильме Марка Кристофера Ли рассказывается о долгих отношениях британских монархов с НЛО. Все началось еще в 1875 году, когда муж королевы Виктории, принц Альберт, написал в своем дневнике о том, что видел странные огни в ночном небе.

Марк Кристофер Ли считает, что многие наблюдения так называемых "НЛО" являются лишь прикрытием для испытаний секретных конструкций самолетов. Более того, одним из таких, по его мнению, якобы управлял даже теперешний король Великобритании Чарльз III, когда был принцем.

