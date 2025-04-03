Невозможно взломать: в Лондоне показали абсолютно безопасное хранилище для миллиардеров

Именно в этом огромном сейфе, который якобы нельзя взломать, сверхбогатые люди хранят свое золото, бриллианты и карты покемонов. Но даже им надо подавать заявку, чтобы получить доступ.

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Об этом пишет Daily Mail.

Хранилище в Лондоне рекламирует себя, как сейф для миллиардеров

Пуленепробиваемое стекло, усиленные стальные двери, биометрические отпечатки пальцев и сканирование радужной оболочки глаза — все это технологии прямиком из шпионского романа.

Но эти технологии можно увидеть в центре Лондона рядом с легендарным отелем "Дорчестер", где они были воплощены в жизнь, чтобы защитить самые ценные вещи богатейших людей мира.

IBV International Vaults London, позиционируемое как "самое эксклюзивное частное хранилище в мире", предлагает настолько безопасный сервис, что его управляющий директор Шон Хоуи говорит, что это, как "Форт-Нокс без морской пехоты".

Хранилище, расположенное в здании, являющемся памятником архитектуры на Парк-лейн, является детищем южноафриканского мультимиллионера Ашока Сьюнараина, который приобрел это имущество в 2017 году.

За этим последовала полномасштабная трансформация, превратившая это место, где раньше располагалось отделение банка Barclays, в неприступную крепость.

"Нам пришлось выпотрошить все здание, стены были совершенно не защищены, и мы не хотели повторения чего-то вроде ограбления в Хаттон-Гардене", — говорит он.

Ограбление в Хаттон-Гардене в 2015 году совершили четыре грабителя в течение четырех выходных пасхальных каникул, когда многие близлежащие предприятия были закрыты.

Грабители проникли в помещение через шахту лифта, затем просверлили стены хранилища толщиной 50 см с помощью электродрели Hilti, после чего скрылись с драгоценными камнями и слитками стоимостью 14 миллионов фунтов стерлингов, из которых 9,5 миллиона фунтов стерлингов до сих пор не найдены.

Но в новом хранилище посетителей встречает потрясающая приемная, стены которой украшены оригинальной резьбой по дереву ручной работы. Далее хранилище закрывает оригинальная банковская дверь весом в три тонны 1940-х годов. А стены, пол и потолок укреплены армированной сталью.

Двери весом три тонны Фото: Скриншот

Чтобы получить доступ к хранилищам, клиенты должны пройти ряд биометрических проверок, включая сканирование радужной оболочки глаза и биометрическую проверку отпечатков пальцев.

Пройдя через укрепленные двери, посетители попадают в огромное хранилище.

Далее мы переходим в "зону ловушки для людей" — пространство, заключенное между двумя стальными воротами, укрепленное бетоном и просматриваемое из диспетчерской, защищенной пуленепробиваемым стеклом, способным выдержать выстрел из АК-47.

Внутреннее "святилище" — место расположения 561 надежного сейфа, от коробки размером с телефон до целой комнаты, которую можно арендовать за 2,5 миллиона фунтов стерлингов в год.

Стоимость самых маленьких сейфов начинается от 1000 фунтов стерлингов в год, и многие из них используются для хранения бесценных ювелирных изделий, часов, золотых слитков, завещаний — всего, что угодно.

IBV также предлагает "комнату золота и бриллиантов", где клиенты могут приобретать бриллианты и торговать золотом и редкими монетами со всего мира.

"Комната золота и бриллиантов" Фото: Скриншот

Интересно, но одновременно за хранилищем наблюдают из Лондона, Дубая и ЮАР.

"Сейчас за нами наблюдают четыре пары глаз. Мы не полагаемся на одного человека, который будет правильно выполнять свою работу", — говорят в хранилище.

Каждому клиенту выдается персональная карта доступа, и их данные регистрируются в целях безопасности.

Доступ к сейфу могут получить только уполномоченные лица, и даже в этом случае на территории всего объекта имеются кнопки тревоги, которые в случае чрезвычайной ситуации оповещают диспетчерскую.

В суперзащищенном хранилище клиенты прячут не только прозаичные золотые слитки и бриллиантовые украшения, многие скрывают здесь свои редкие коллекции карточек покемонов или реестры, содержащие пароли и логины криптовалюты. И в хранилище говорят, что среди их клиентов члены королевской семьи, футболисты, бизнесмены и знаменитости. И это миллиардеры, миллионеров в эксклюзивный клуб не допускают.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как выглядит знаменитый Форт-Нокс, хранилище золотого запаса США.