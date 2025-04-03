Неможливо зламати: у Лондоні показали абсолютно безпечне сховище для мільярдерів

Саме в цьому величезному сейфі, який нібито не можна зламати, надбагаті люди зберігають своє золото, діаманти та карти покемонів. Але навіть їм треба подавати заявку, щоб отримати доступ.

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Про це пише Daily Mail.

Сховище в Лондоні рекламує себе, як сейф для мільярдерів

Куленепробивне скло, посилені сталеві двері, біометричні відбитки пальців і сканування райдужної оболонки ока — все це технології прямо зі шпигунського роману.

Але ці технології можна побачити в центрі Лондона поруч із легендарним готелем "Дорчестер", де вони були втілені в життя, щоб захистити найцінніші речі найбагатших людей світу.

IBV International Vaults London, що позиціонується як "найексклюзивніше приватне сховище у світі", пропонує настільки безпечний сервіс, що його керуючий директор Шон Хоуї каже, що це, як "Форт-Нокс без морської піхоти".

Сховище, розташоване в будівлі, що є пам'яткою архітектури на Парк-лейн, є дітищем південноафриканського мультимільйонера Ашока Сьюнараіна, який придбав це майно 2017 року.

За цим послідувала повномасштабна трансформація, яка перетворила це місце, де раніше розташовувалося відділення банку Barclays, на неприступну фортецю.

"Нам довелося випатрати всю будівлю, стіни були абсолютно незахищеними, і ми не хотіли повторення чогось на кшталт пограбування в Хаттон-Гардені", — каже він.

Пограбування в Гаттон-Гардені 2015 року скоїли четверо грабіжників протягом чотирьох вихідних великодніх канікул, коли багато прилеглих підприємств були зачинені.

Грабіжники проникли в приміщення через шахту ліфта, потім просвердлили стіни сховища завтовшки 50 см за допомогою електродрилі Hilti, після чого втекли з коштовним камінням і злитками вартістю 14 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 9,5 мільйона фунтів стерлінгів досі не знайдено.

Але в новому сховищі відвідувачів зустрічає приголомшлива приймальня, стіни якої прикрашені оригінальним різьбленням по дереву ручної роботи. Далі сховище закривають оригінальні банківські двері вагою в три тонни 1940-х років. А стіни, підлога і стеля укріплені армованою сталлю.

Двері вагою три тонни Фото: Скриншот

Щоб отримати доступ до сховищ, клієнти мають пройти низку біометричних перевірок, включно зі скануванням райдужної оболонки ока і біометричною перевіркою відбитків пальців.

Пройшовши через укріплені двері, відвідувачі потрапляють у величезне сховище.

Далі ми переходимо в "зону пастки для людей" — простір, укладений між двома сталевими воротами, укріплений бетоном, який можна побачити з диспетчерської, захищеної куленепробивним склом, здатним витримати постріл з АК-47.

Внутрішнє "святилище" — місце розташування 561 надійного сейфа, від коробки розміром з телефон до цілої кімнати, яку можна орендувати за 2,5 мільйона фунтів стерлінгів на рік.

Вартість найменших сейфів починається від 1000 фунтів стерлінгів на рік, і багато хто з них використовують для зберігання безцінних ювелірних виробів, годинників, золотих злитків, заповітів — усього, що завгодно.

IBV також пропонує "кімнату золота і діамантів", де клієнти можуть купувати діаманти і торгувати золотом і рідкісними монетами з усього світу.

"Кімната золота і діамантів" Фото: Скриншот

Цікаво, але одночасно за сховищем спостерігають із Лондона, Дубая та ПАР.

"Зараз за нами спостерігають чотири пари очей. Ми не покладаємося на одну людину, яка буде правильно виконувати свою роботу", — кажуть у сховищі.

Кожному клієнту видають персональну карту доступу, і їхні дані реєструють задля безпеки.

Доступ до сейфа можуть отримати тільки уповноважені особи, і навіть у цьому випадку на території всього об'єкта є кнопки тривоги, які в разі надзвичайної ситуації сповіщають диспетчерську.

У суперзахищеному сховищі клієнти ховають не тільки прозаїчні золоті злитки і діамантові прикраси, багато хто приховує тут свої рідкісні колекції карток покемонів або реєстри, що містять паролі та логіни криптовалюти. І в сховищі кажуть, що серед їхніх клієнтів члени королівської сім'ї, футболісти, бізнесмени та знаменитості. І це мільярдери, мільйонерів в ексклюзивний клуб не допускають.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, який вигляд має знаменитий Форт-Нокс, сховище золотого запасу США.