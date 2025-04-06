Третье похищение: мужчина рассказал о новой встрече с инопланетянами (фото)

История одного из самых известных в мире случаев похищения пришельцами людей получила неожиданное продолжение. Кельвин Паркер, один из очевидцев инцидента 1973 года в Паскагуле (Миссисипи, США), утверждал, что был похищен дважды. Однако, как стало известно недавно, он пережил и третью встречу с внеземными существами.

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Об этом пишет Daily Star. По словам американца Кельвина Паркера он был похищен дважды. Недавно стало известно, что мужчина был похищен еще раз, почти за 20 лет до своей смерти в 2023 году.

11 октября 1973 года Кельвин Паркер (тогда 19 лет) и его коллега Чарльз Хиксон (42 года) заявили, что были похищены инопланетянами на берегу реки Паскагула. Их рассказы о странных светящихся огнях, необычных существ с клешнями и медицинском обследовании на борту загадочного корабля стали сенсацией. Дополнительную достоверность событиям придало наличие стороннего свидетеля и аудиозапись их разговора в полицейском участке, сделанная тайно после допроса.

В отличие от Хиксона, который открыто рассказывал о пережитом до конца жизни, Паркер долгое время избегал огласки, объясняя это сильной психологической травмой. Лишь спустя десятилетия он согласился поделиться своим опытом с исследователем Филлипом Мантлом, который впоследствии выпустил несколько книг об этом деле.

Келвину Паркеру было всего 19 лет, когда произошло первое "похищение" Фото: PA

Однако, по словам Мантла, только после смерти Паркера в 2023 году ему стало известно о третьем инциденте.

Обнаружив старое видео на сайте "Тайна НЛО", Мантл узнал, что в марте 1992 года в Болдуине, штат Луизиана, Паркер снова столкнулся с теми же существами. По его словам, на этот раз он добровольно зашел на борт корабля, где вновь встретил знакомых инопланетян. В отличие от первых встреч, он ощутил не страх, а сочувствие к этим существам.

"Кельвин ни словом не обмолвился мне об этом. Если бы я не наткнулся на это видео, мы бы, возможно, никогда не узнали о третьем похищении", — признался Мантл.

Автор, издатель и следователь, Филипп Мантл Фото: Daily Star

Издание отмечает, что неожиданный поворот добавляет новую главу в загадочную историю Паскагулы, которая до сих пор вызывает жаркие споры среди уфологов, скептиков и исследователей сверхъестественного.

Ранее Фокус сообщал, что похожий на планету НЛО завис над статуей Христа. Неопознанный объект, внешне схожий на Сатурн, четко выделялся на фоне ясного неба. Необычное зрелище быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, вызвав бурное обсуждение.

Также стало известно, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.