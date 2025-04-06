Третє викрадення: чоловік розповів про нову зустріч з інопланетянами (фото)

Історія одного з найвідоміших у світі випадків викрадення прибульцями людей отримала несподіване продовження. Кельвін Паркер, один з очевидців інциденту 1973 року в Паскагулі (Міссісіпі, США), стверджував, що був викрадений двічі. Однак, як стало відомо нещодавно, він пережив і третю зустріч із позаземними істотами.

Related video

Про це пише Daily Star. За словами американця Кельвіна Паркера він був викрадений двічі. Нещодавно стало відомо, що чоловік був викрадений ще раз, майже за 20 років до своєї смерті у 2023 році.

11 жовтня 1973 року Кельвін Паркер (тоді 19 років) і його колега Чарльз Гіксон (42 роки) заявили, що були викрадені інопланетянами на березі річки Паскагула. Їхні розповіді про дивні вогні, що світяться, незвичайних істот із клешнями та медичне обстеження на борту загадкового корабля стали сенсацією. Додаткової достовірності подіям додала наявність стороннього свідка та аудіозапис їхньої розмови в поліцейській дільниці, зроблений таємно після допиту.

На відміну від Гіксона, який відкрито розповідав про пережите до кінця життя, Паркер довгий час уникав розголосу, пояснюючи це сильною психологічною травмою. Лише через десятиліття він погодився поділитися своїм досвідом із дослідником Філліпом Мантлом, який згодом випустив кілька книг про цю справу.

Келвіну Паркеру було лише 19 років, коли сталося перше "викрадення" Фото: PA

Однак, за словами Мантла, тільки після смерті Паркера у 2023 році йому стало відомо про третій інцидент.

Виявивши старе відео на сайті "Таємниця НЛО", Мантл дізнався, що в березні 1992 року в Болдвіні, штат Луїзіана, Паркер знову зіткнувся з тими ж істотами. За його словами, цього разу він добровільно зайшов на борт корабля, де знову зустрів знайомих інопланетян. На відміну від перших зустрічей, він відчув не страх, а співчуття до цих істот.

"Кельвін ні словом не обмовився мені про це. Якби я не натрапив на це відео, ми б, можливо, ніколи не дізналися про третє викрадення", — зізнався Мантл.

Автор, видавець і слідчий, Філіп Мантл Фото: Daily Star

Видання зазначає, що несподіваний поворот додає нову главу в загадкову історію Паскагули, яка досі викликає палкі суперечки серед уфологів, скептиків і дослідників надприродного.

Раніше Фокус повідомляв, що схожий на планету НЛО завис над статуєю Христа. Непізнаний об'єкт, зовні схожий на Сатурн, чітко виділявся на тлі ясного неба. Незвичайне видовище швидко привернуло увагу користувачів соцмереж, викликавши бурхливе обговорення.

Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.