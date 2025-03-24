Раскрыта российская кампания по дезинформации Украины: спецслужбы Австрии задержали виновных

Австрийское управление государственной безопасности и разведки (DSN) сообщило о разоблачении крупной российской дезинформационной кампании. Ее задачей было влиять на общественное и политическое мнение в Австрии, направляя его против Украины и в пользу России.

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Российско-шпионская ячейка, осуществляла кампанию по манипулированию общественным мнением в Австрии. Целью было создание пророссийских настроений и дискредитация Украины и ее президента Владимира Зеленского. Но Управление государственной безопасности и разведки Австрии остановило эту деятельность. Об этом сообщили 24 марта на сайте Министерства внутренних дел Австрии.

Спецслужбы обнаружили разведывательную операцию при анализе электронных устройств гражданки Болгарии, которую задержали по подозрению в шпионаже в конце 2024 года.

По данным DSN, шпионская сеть начала действовать через несколько недель после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. Она планировала организовать широкую дезинформационную кампанию в немецкоязычных странах, в частности в Австрии.

Участники кампании распространяли дезинформацию в сети, а также расклеивали листовки и рисовали граффити. Эти действия имели целью создать иллюзию, что их организуют проукраинские активисты, сообщает DSN.

В спецслужбе сообщили, что анализ устройств, изъятых у подозреваемой, и найденных переписок выявил тщательное планирование действий ячейки, контролируемой Россией. По предварительным данным, подозреваемая была контактным лицом разведки и призналась, что сотрудничала с ячейкой с 2022 года.

К сведению, недавно СБУ задержали российского шпиона из Приднестровья. Его целью было завербовать военнослужащего ВСУ, работающего с дронами.

Также Фокус писал о том, что в Латвии осудили российского шпиона. Он наблюдал за аэропортом и хранил взрывчатку.