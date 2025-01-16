Следил за аэропортом и хранил взрывчатку: в Латвии посадили 72-летнего российского шпиона

После развала СССР бывший военный остался жить в Латвии. Полученную информацию он передавал куратору в Калининград.

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В Латвии к восьми годам за решеткой приговорили 72-летнего шпиона с российским паспортом. Рижский районный суд вынес приговор бывшему советскому офицеру, который после увольнения из вооруженных сил СССР остался жить в Латвии. Об этом сообщает Jauns.

Согласно обвинению прокурора, мужчина собирал информацию о политических процессах в Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах в окрестностях аэропорта "Рига", а также о самом аэропорту и проводимых на его территории ремонтных работах. А также следил за территорией вокруг 17-го батальона Национальной гвардии Латвии.

Полученную информацию он передавал представителю российской разведки, лично приехавшему в Калининград. Однако обвинению было сложно определить конкретный объем предоставленной информации, учитывая, что шпионаж осуществлялся в течение длительного периода времени и обвиняемый передал полученную информацию, лично поехав в Россию.

В гараже 72-летнего шпиона также были обнаружены брикеты взрывчатого вещества — один 975-граммовый гексогенный брикет и четыре тротиловых брикета общей массой 759,4 грамма, а также 136 патронов.

За преступления, указанные в обвинительном заключении, в ходе судебных прений прокурор просил приговорить мужчину к восьми годам лишения свободы и двум годам условного надзора. Суд удовлетворил его просьбу.

В 2023 году сообщалось, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала гражданина России, но без подробностей. Уголовный процесс был начат 18 декабря 2024 года.

За последние годы суды Латвии рассмотрели несколько уголовных дел, возбужденных о шпионаже в пользу России и Беларуси. Так, суд первой инстанции приговорил бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Адамсон предстал перед судом первой инстанции по обвинению в четырех уголовных преступлениях, включая получение имущества под ложным предлогом, приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения.

По тому же делу гражданин России, бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов был приговорен судом к лишению свободы на семь лет и шесть месяцев с испытательным сроком на два года за шпионаж. Решение было обжаловано и находится на рассмотрении в Рижском окружном суде.

По другому делу, осенью 2024 года, суд первой инстанции приговорил таксиста Сергея Сидорова к семи годам лишения свободы и двум годам условно за шпионаж в пользу России.

Напомним, в конце декабря в Украине к 15 годам за решеткой приговорили российского шпиона с израильским паспортом Александра Мирошниченко, который собирал информацию о ВСУ в Харьковской области.