Стежив за аеропортом і зберігав вибухівку: у Латвії посадили 72-річного російського шпигуна

Після розвалу СРСР колишній військовий залишився жити в Латвії. Отриману інформацію він передавав куратору в Калінінград.

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У Латвії до восьми років за ґратами засудили 72-річного шпигуна з російським паспортом. Ризький районний суд виніс вирок колишньому радянському офіцеру, який після звільнення зі збройних сил СРСР залишився жити в Латвії. Про це повідомляє Jauns.

Згідно з обвинуваченням прокурора, чоловік збирав інформацію про політичні процеси в Латвії, критичну інфраструктуру і військові об'єкти в околицях аеропорту "Рига", а також про сам аеропорт і ремонтні роботи, що проводяться на його території. А також стежив за територією навколо 17-го батальйону Національної гвардії Латвії.

Отриману інформацію він передавав представнику російської розвідки, який особисто приїхав до Калінінграда. Однак обвинуваченню було складно визначити конкретний обсяг наданої інформації з огляду на те, що шпигунство здійснювалося протягом тривалого періоду часу, і обвинувачений передав отриману інформацію, особисто поїхавши в Росію.

У гаражі 72-річного шпигуна також було виявлено брикети вибухової речовини — один 975-грамовий гексогенний брикет і чотири тротилових брикети загальною масою 759,4 грама, а також 136 патронів.

За злочини, зазначені в обвинувальному висновку, під час судових дебатів прокурор просив засудити чоловіка до восьми років позбавлення волі та двох років умовного нагляду. Суд задовольнив його прохання.

У 2023 році повідомлялося, що Служба державної безпеки (СДБ) Латвії затримала громадянина Росії, але без подробиць. Кримінальний процес було розпочато 18 грудня 2024 року.

За останні роки суди Латвії розглянули кілька кримінальних справ, порушених про шпигунство на користь Росії та Білорусі. Так, суд першої інстанції засудив колишнього депутата Сейму Яніса Адамсонса до восьми років і шести місяців позбавлення волі за шпигунство на користь Росії.

Адамсон постав перед судом першої інстанції за обвинуваченням у чотирьох кримінальних злочинах, зокрема в одержанні майна під хибним приводом, придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів без дозволу.

У тій самій справі громадянина Росії, колишнього співробітника КДБ Геннадія Силонова суд засудив до позбавлення волі на сім років і шість місяців з випробувальним терміном на два роки за шпигунство. Рішення було оскаржене і перебуває на розгляді в Ризькому окружному суді.

В іншій справі, восени 2024 року, суд першої інстанції засудив таксиста Сергія Сидорова до семи років позбавлення волі і двох років умовно за шпигунство на користь Росії.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Україні до 15 років за ґратами засудили російського шпигуна з ізраїльським паспортом Олександра Мірошниченка, який збирав інформацію про ЗСУ в Харківській області.