Розкрито російську кампанію з дезінформації України: спецслужби Австрії затримали винних

Австрійське управління державної безпеки та розвідки (DSN) повідомило про викриття великої російської дезінформаційної кампанії. Її завданням було впливати на громадську та політичну думку в Австрії, спрямовуючи її проти України та на користь Росії.

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Російсько-шпигунський осередок, здійснював кампанію з маніпулювання громадською думкою в Австрії. Метою було створення проросійських настроїв та дискредитація України і її президента Володимира Зеленського. Але Управління державної безпеки та розвідки Австрії зупинило цю діяльність. Про це повідомили 24 березня на сайті Міністерства внутрішніх справ Австрії.

Спецслужби виявили розвідувальну операцію під час аналізу електронних пристроїв громадянки Болгарії, яку затримали за підозрою в шпигунстві наприкінці 2024 року.

За даними DSN, шпигунська мережа почала діяти через кілька тижнів після початку повномасштабної війни між Росією та Україною. Вона планувала організувати широку дезінформаційну кампанію в німецькомовних країнах, зокрема в Австрії.

Учасники кампанії розповсюджували дезінформацію в мережі, а також розклеювали листівки та малювали графіті. Ці дії мали на меті створити ілюзію, що їх організовують проукраїнські активісти, повідомляє DSN.

У спецслужбі повідомили, що аналіз пристроїв, вилучених у підозрюваної, та знайдених листувань виявив ретельне планування дій осередку, контрольованого Росією. За попередніми даними, підозрювана була контактною особою розвідки і зізналася, що співпрацювала з осередком з 2022 року.

До відома, нещодавно СБУ затримали російського шпигуна з Придністров'я. Його метою було завербувати військовослужбовця ЗСУ, що працює з дронами.

Також Фокус писав про те, що у Латвії засудили російського шпигуна. Він спостерігав за аеропортом і зберігав вибухівку.