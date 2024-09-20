Изобретатель создал реактивный катер с солнечными панелями: он похож на НЛО (фото, видео)

Для пущего эффекта Тран Лонг Хо оснастил свое судно неоновой подсветкой. Оно может разогнаться до 31 мили в час.

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Изобретатель Тран Лонг Хо из Вьетнама создал катер, который по дизайну напоминает "летающую" тарелку. Часовой ролик, демонстрирующий возможности устройства, уже посмотрели более 11 млн раз на YouTube, пишет thesun.co.uk.

Для пущего эффекта Лонг Хо оснастил свое изобретение неоновой подсветкой. Оно имеет раздвижные дверные панели, различные элементы управления. Места достаточно только для одного.

Лодка-НЛО с подсветкой

Твердую оболочку Хо покрыл тонким слоем бетона, затем обложил ее листами стекловолокна и закрепил все эпоксидной смолой. По мере того, как катер обретал форму, Хо установил солнечные панели и светодиодные фонари. Корпус он покрасил в серый цвет. Согласно вьетнамскому новостному сайту Tuoi Tre News, судно может развивать скорость до 31 мили в час.

Комментаторы на YouTube с изумлением отреагировали на видео. "Никогда в жизни я не видел столько талантов в одном человеке. Вы — подарок всему человечеству", — написал один пользователь.

"Если он может построить что-то столь сложное у себя во дворе, представьте, что он может сделать в полностью оборудованной мастерской", — написал другой.

Третий добавил: "Я инженер на пенсии с огромным стажем. Это видео вернуло меня в то время, когда я был молодым мальчиком".

Хо сделал себе имя в интернете как изобретатель. В других видео на YouTube показано, как он строит яхту и даже реставрирует автомобили. Неясно, во сколько ему обошлось создание "летающей" тарелки с реактивным двигателем, но на другой свой проект он, потратил около 612 фунтов стерлингов (813 долларов США — ред.).

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