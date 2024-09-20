Первый в мире мобильный квантовый компьютер появится в 2027 году: зачем он нужен

Машина обойдется в 39 млн долларов США, будет иметь чипы, работающие при комнатной температуре, и масштабируемую квантовую архитектуру ParityQC.

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Немецкое агентство по кибербезопасности Agentur Cyberagentur сотрудничает с четырьмя компаниям — Quantum Brilliance, ParityQC, Oxford Ionics и neQxt — чтобы создать первый мобильный компьютер для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Первый в мире мобильный квантовый компьютер хотят создать к 2027 году. Проект является крупнейшим исследовательским грантом, когда-либо предоставленным агентством. Квантовый компьютер предназначен для использования в обороне, безопасности и гражданских приложениях с упором на портативность и производительность в реальном времени в различных средах.

Компания Quantum Brilliance, известная своим опытом создания миниатюрных квантовых чипов, работающих при комнатной температуре, играет решающую роль в этом. Квантовые чипы компании используют центры азотных вакансий в синтетических алмазах в качестве кубитов, что позволяет им функционировать без необходимости использования систем экстремального охлаждения. Эти чипы также совместимы с разъемами полупроводников, что обеспечивает полную интеграцию квантовых технологий в любые системы.

В то же время, компания Oxford Ionics работает над портативным квантовым компьютером MinIon, который достаточно мал, чтобы поместиться на чипе размером с ноготь большого пальца, но при этом достаточно мощный, чтобы удовлетворить высокие потребности национальной безопасности и обороны.

"Благодаря такому подходу удалось создать как самые высокопроизводительные чипы в мире, так и надежную технологию, способную обеспечить лидирующую в отрасли производительность при небольших физических размерах в соответствии с потребностями клиентов", — заявил в пресс-релизе доктор Крис Балланс, соучредитель и генеральный директор Oxford Ionics.

Немецкий стартап neQxt внедряет технологию захваченных ионов, которую разрабатывает фирма, в мобильную, модульную и масштабируемую структуру под названием MaQue. С помощью этой системы оборона и национальная безопасность смогут оптимизировать и выполнять симуляции в реальном времени, таким образом, не требуя больших облачных центров обработки данных.

Этот инструмент предназначен для предоставления надежных вычислений в потенциально небезопасных и зачастую очень удаленных областях, таких как поле боя. Он может использоваться для имитации химических или биологических опасностей, обработки больших объемов данных, относящихся к полю боя, и тонкой настройки военных действий.

Хотя основное внимание уделяется секторам обороны и безопасности, создаваемая здесь технология может иметь чрезвычайно широкий спектр применения, включая финансовый сектор, цепочку поставок или научные исследования.

"Эта технология не только улучшит оборону и кибербезопасность, но и в конечном итоге найдет применение в научных исследованиях, управлении цепочками поставок, финансах и т. д.". — добавил Мэттингли-Скотт, директор Quantum Brilliance.

Ранее мы писали о том, когда будет достигнуто квантовое превосходство. Квантовые вычисления могут в миллионы раз усилить возможности нейросетей. Ученые считают, что такой супер-ИИ изменит наше восприятие реальности.