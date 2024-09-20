Винахідник створив реактивний катер із сонячними панелями: він схожий на НЛО (фото, відео)

Для більшого ефекту Тран Лонг Хо оснастив своє судно неоновим підсвічуванням. Воно може розігнатися до 31 милі на годину.

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Винахідник Тран Лонг Хо з В'єтнаму створив катер, який за дизайном нагадує "літаючу" тарілку. Годинний ролик, що демонструє можливості пристрою, вже подивилися понад 11 млн разів на YouTube, пише thesun.co.uk.

Для більшого ефекту Лонг Хо оснастив свій винахід неоновим підсвічуванням. Він має розсувні дверні панелі, різні елементи управління. Місця достатньо тільки для одного.

Човен-НЛО з підсвічуванням

Тверду оболонку Хо покрив тонким шаром бетону, потім обклав її листами скловолокна і закріпив усе епоксидною смолою. У міру того, як катер набував форми, Хо встановив сонячні панелі і світлодіодні ліхтарі. Корпус він пофарбував у сірий колір. Згідно з в'єтнамським новинним сайтом Tuoi Tre News, судно може розвивати швидкість до 31 милі на годину.

Коментатори на YouTube з подивом відреагували на відео. "Ніколи в житті я не бачив стільки талантів в одній людині. Ви — подарунок усьому людству", — написав один користувач.

"Якщо він може побудувати щось настільки складне у себе у дворі, уявіть, що він може зробити в повністю обладнаній майстерні", — написав інший.

Третій додав: "Я інженер на пенсії з величезним стажем. Це відео повернуло мене в той час, коли я був молодим хлопчиком".

Хо зробив собі ім'я в інтернеті як винахідник. В інших відео на YouTube показано, як він будує яхту і навіть реставрує автомобілі. Незрозуміло, у скільки йому обійшлося створення "літаючої" тарілки з реактивним двигуном, але на інший свій проєкт він витратив близько 612 фунтів стерлінгів (813 доларів США — ред.).

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