"Російський шпигун" видавав себе за інопланетянина, щоб зустрітися з принцом Філіпом, — ЗМІ

Режисер Марк Крістофер Лі стверджує, що британська королівська сім'ї має довгі стосунки з феноменом НЛО. Так, усе нібито почалося ще 1875 року, коли чоловік королеви Вікторії, принц Альберт, написав у своєму щоденнику про те, що бачив дивні вогні в нічному небі.

Related video

Принц Філіп і королева Єлизавета були зачаровані феноменом НЛО. Про це у своєму документальному фільмі The King of UFOs розповів режисер Марк Крістофер Лі, пише The Mirror.

Зазначається, що британська королівська сім'я навіть посилала вчених вивчати кола на полях, щоб з'ясувати, чи не є вони місцями посадок НЛО.

Важливо

Винахідник створив реактивний катер із сонячними панелями: він схожий на НЛО (фото, відео)

У документальному фільмі йдеться, що про якогось Януса. Принц Філіп, щоб не заплямувати репутацію сім'ї, нібито найняв свого конюшого, сера Пітера Хорслі, щоб той допомагав у вивченні НЛО.

Як розповів сам Марк Крістофер Лі, конюший зустрічався в Челсі з таємничою людиною на ім'я Янус. Той називався інопланетянином і говорив, що має врятувати людство, адже воно знищує Землю.

"Він хотів поговорити з принцом Філіпом, організувати зустріч, щоб вони могли обговорити ці питання. Річ у тім, що, як ми зараз думаємо, можливо, Янус не був інопланетянином, а міг бути просто російським шпигуном", — розповів режисер.

Щоправда, як повідомляється, зустріч Януса і принца Філіпа і не відбулася.

У документальному фільмі Марка Крістофера Лі розповідається про довгі стосунки британських монархів з НЛО. Усе почалося ще 1875 року, коли чоловік королеви Вікторії, принц Альберт, написав у своєму щоденнику про те, що бачив дивні вогні в нічному небі.

Марк Крістофер Лі вважає, що багато спостережень так званих "НЛО" є лише прикриттям для випробувань секретних конструкцій літаків. Ба більше, одним із таких, на його думку, нібито керував навіть теперішній король Великої Британії Чарльз III, коли був принцом.

Раніше Фокус писав, чому біблійне пророцтво "Зірка Якова" стало вірусним у TikTok. Люди пророкують друге пришестя Ісуса після того, як блогери в соцмережах почали стверджувати про існування і виконання біблійного пророцтва.