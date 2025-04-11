"Відновити українську армію": Британія планує на 5 років розмістити війська в Україні, — ЗМІ

Велика Британія розглядає можливість розгортання власних військ в Україні на п'ять років, щоб посилити Київ, адже саме за такий час Путін буде готовий до нового повномасштабного вторгнення.

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Про це пише The Telegraph.

"Військове керівництво хоче, щоб це розгортання допомогло підготувати і відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Володимира Путіна", — йдеться у матеріалі.

Згідно з цим планом, який є одним з декількох варіантів, в Україну буде направлено європейські сили, які спочатку стримуватимуть Росію від порушення будь-якого врегулювання і дадуть ЗСУ необхідний перепочинок.

Зазначається, що Британія і Франція ведуть дискусії щодо "коаліції охочих" та того, як підтримати мирну угоду, після завершення гарячої фази російсько-української війни.

Французькі військові експерти стверджують, що дуже малоймовірно, що Путін наважиться на ще одну атаку, коли всередині України розташовуватимуться західні війська, тим паче за умов, коли ЗС РФ "здатні захопити лише невеликі території", пише The Telegraph.

Відповідно до плану, "сили заспокоєння" під керівництвом Франції та Британії також можуть допомогти захистити небо і моря України.

"Але головною метою розгортання буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу. Пізніше вони будуть виводитися поетапно, а остаточне виведення військ відбудеться приблизно через п'ять років", — підкреслили автори статті.

Це, на думку журналістів, змусило б Велику Британію, Францію та їхніх західних союзників прискорити відновлення і зміцнення української армії, перш ніж Москва знову буде готова до повномасштабної війни.

"Керівники британської, данської та німецької розвідок вважають, що Путін може бути готовий вже через п'ять років", — наголошується у матеріалі.

Нагадаємо, 2 квітня Радослав Сікорський заявив, що Польща не відправить миротворців до України.

Фокус також писав про те, що миротворча місія в Україні під загрозою зриву.