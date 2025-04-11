"Восстановить украинскую армию": Британия планирует на 5 лет разместить войска в Украине, — СМИ

Великобритания рассматривает возможность развертывания собственных войск в Украине на пять лет, чтобы усилить Киев, ведь именно за такое время Путин будет готов к новому полномасштабному вторжению.

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Об этом пишет The Telegraph.

"Военное руководство хочет, чтобы это развертывание помогло подготовить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение Владимира Путина", — говорится в материале.

Согласно этому плану, который является одним из нескольких вариантов, в Украину будут направлены европейские силы, которые сначала будут сдерживать Россию от нарушения любого урегулирования и дадут ВСУ необходимую передышку.

Отмечается, что Великобритания и Франция ведут дискуссии относительно "коалиции желающих" и того, как поддержать мирное соглашение, после завершения горячей фазы российско-украинской войны.

Французские военные эксперты утверждают, что очень маловероятно, что Путин решится на еще одну атаку, когда внутри Украины будут располагаться западные войска, тем более в условиях, когда ВС РФ "способны захватить лишь небольшие территории", пишет The Telegraph.

Согласно плану, "силы успокоения" под руководством Франции и Британии также могут помочь защитить небо и моря Украины.

"Но главной целью развертывания будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения. Позже они будут выводиться поэтапно, а окончательный вывод войск состоится примерно через пять лет", — подчеркнули авторы статьи.

Это, по мнению журналистов, заставило бы Великобританию, Францию и их западных союзников ускорить восстановление и укрепление украинской армии, прежде чем Москва снова будет готова к полномасштабной войне.

"Руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов уже через пять лет", — отмечается в материале.

Напомним, 2 апреля Радослав Сикорский заявил, что Польша не отправит миротворцев в Украину.

Фокус также писал о том, что миротворческая миссия в Украине под угрозой срыва.