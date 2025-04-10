Миротворческая миссия в Украине под угрозой срыва: в чем главные риски

Украина готовится к очередной встрече "Коалиции желающих" и обсуждению миротворческой миссии. Фокус выяснил когда осуществится миссия и какие страны будут принимать в этом участие.

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В четверг, 10 апреля в Брюсселе состоится очередная встреча так называемой "Коалиции желающих" стран, которые готовы присоединиться к будущей миротворческой миссии в Украине. Их возглавит министр обороны Франции Себастьен Лекорню и его британский коллега Джон Гили. В коалицию входит много европейских стран, Канада и Австралия.

Украина желает присутствие иностранных войск на суше, в небе и на море. Среди условий присутствия будущих миротворцев — больше систем противовоздушной обороны, возможностей радиоэлектронной борьбы, более скоординированное взаимодействие с авиацией, защита любых иностранных военно-морских сил, надежная логистика и тому подобное.

"Мы обсуждали не только количество войск, но и вопрос мандата этих войск, а также инфраструктуры. Для меня важны даты, понимание того, на каком этапе переговоров мы можем реально рассчитывать на контингент", — сказал Владимир Зеленский и добавил, что рассчитывает получить ясность по этому вопросу в течение месяца.

Миротворческая миссия в Украине: каковы шансы на европейский контингент

По словам военного эксперта Института евроатлантического сотрудничества Игоря Козия, будущая миротворческая миссия будет создана не на базе ООН, потому что эту инициативу сразу заблокирует Россия, которая имеет право вето в Совете безопасности этой организации. Также государствам, которые будут принимать участие в миротворческой миссии в Украине придется вступить в прямой конфликт с РФ.

"Путин прямо заявил, что он против миротворческих сил в Украине и будет этому противодействовать. Мы понимаем, что это заявление больше несет шантаж, чем что-то серьезное. Но насколько они готовы к прямому столкновению с Россией? Большинство стран заявляет, что не готовы", — говорит Фокусу Козий.

Эксперт дает 33% шансов на то, что миротворческая миссии в Украине осуществится. По его мнению, Европа еще недостаточно развила собственную оборонную промышленность, чтобы открыто противостоять российской армии.

Относительно участия Индии, Китая, Бразилии в миротворческой операции Украины, эксперт дает вероятность около 10%. Однако после истории с китайскими пленными, воевавшими на стороне РФ, трудно спрогнозировать, будет ли Китай участвовать в миротворческой операции, и если будет, как он будет себя вести.

Введение миротворческого контингента в Украину: когда это произойдет

По мнению директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, подготовка и отправка миротворческой миссии или "Коалиции желающих" в Украину может произойти только после достижения договоренностей о перемирии в Украине. Пока нет четкого ответа относительно участия в инициативе ни от одной страны.

"До перемирия с Россией никакая страна Европы, или Австралия и Канада не будет осуществлять практических шагов по миротворческой миссии и мы должны это осознавать. Сейчас это скорее политические амбиции со стороны лидеров европейских государств. Это прежде всего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона. И эта громкая кампания их абсолютно устраивает", — говорит Фокусу Згурец.

Военный эксперт отметил, что для Украины положительно, что эти переговоры ведутся. Сейчас они могут решить ряд вопросов, в частности создание командных структур, по которым будут взаимодействовать украинские военные с подразделениями европейских стран на территории Украины. Обычно эти штабные структуры вдвое больше, чем национальные. Также важно, чтобы эти штабы начали работать как можно скорее. Это поможет в том числе в создании будущей европейской армии.

По словам Згурца, количество будущего миротворческого контингента в 10 тысяч солдат недостаточно для ведения военных действий. Их роль будет только в качестве предохранителя, которые возьмут на себя первый удар, когда им на помощь должны будут прийти войска европейских стран. Однако как дополнительные европейские войска будут включаться в оборону Украины после удара россиян по миротворческому контингенту, доподлинно неизвестно.

"Если не будет предусмотрено четко заявленных решений в ответ, то смысла пребывания этих миротворцев в Украине нет", — отметил эксперт.

Также он рассказал о нескольких возможных инициативах, в каком качестве будет присутствовать этот миротворческий контингент. Это может быть и наземное присутствие, как говорит Великобритания, так и польские самолеты, летающие к границе с Украиной, или распространение "зонтика" противовоздушной обороны из Польши на часть Украины.

В итоге директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, отметил, что есть еще варианты наблюдательной миссии на линии соприкосновения, в которой может участвовать и Китай, Индия или Бразилия. Однако эксперт отметил беспокойство, что Россия может вмешаться в эту миссию с целью расшатать ее структуру.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша не намерена отправлять миротворческий контингент в Украину. Как заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, Варшава не пойдет на этот шаг, поскольку это даст повод российским пропагандистам утверждать, что Польша вместе с РФ хочет "поделить" украинские территории.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон 24 февраля во время встречи с президентом США Дональдом Трампом говорил, что миротворческих войск, которые европейские страны могут разместить в Украине после завершения войны, не будет на линии соприкосновения и на оккупированных территориях.