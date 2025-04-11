Парочка підкинула в їжу скло, щоб не платити в ресторані: але там була камера (фото)

Подружжя, яке обідало в ресторані "Сан-Марино" на північному заході Великої Британії, потрапило в об'єктиви камер спостереження під час спроби обманути персонал закладу. Парочка підкинула скло у свою страву, після чого відмовилась оплачувати рахунок.

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Про це пише видання The Sun.

Клієнтка поскаржилася офіціантові на гострий предмет у пасті, стверджуючи, що він "мало не зламав" її вініри вартістю в тисячі фунтів. Вони з чоловіком відмовилися сплатити рахунок розміром 139 фунтів, намагалися отримати компенсацію, а потім покинули ресторан.

Скло в їжі

"Вона майже доїла, коли покликала одного з офіціантів і сказала, що знайшла у їжі шматок скла", — розповів директор ресторану Міраз Йолку.

Розкрити правду допомогли записи з камер відеоспостереження. У кадрі можна побачити, як чоловік витягає шматок скла з кишені та передає його своїй партнерці.

Парочка підкинула скло в страву Фото: San Marino restaurant

"Клієнтка просто поклала скло на стіл, загорнувши у шматочок серветки, і вдала, ніби воно було у неї в роті. Усі шоковані. Співробітники занепокоїлися й покликали керівництво", — зазначив Йолку.

Менеджер намагався все пояснити: "Вибачте, але такого просто не може бути – неможливо знайти скло в їжі. До то ж це не те скло, яким ми користуємося на кухні". Однак клієнти все одно відмовилися платити, встали й пішли геть.

Розслідування поліції

Згодом про цей випадок повідомили поліцію Чешира, яка розпочала розслідування. "О 1 годині ночі у неділю, 6 квітня, поліція отримала повідомлення про крадіжку/шахрайство в ресторані у Віднесі. Троє клієнтів залишили заклад, не оплативши їжу, бо нібито знайшли шматок розбитого скла у своїй страві", — зазначив представник правоохоронних органів.

Клієнти відмовились оплачувати рахунок Фото: San Marino restaurant

Співробітники ресторану "Сан-Марино" виклали відео інциденту на своїй сторінці у Facebook. "Такі шахрайські схеми завдають шкоди працьовитим підприємствам, як наше", — зауважили вони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що менеджер індійського ресторану Jumeira у Великій Британії поділився історією про велику родину, яка після щедрої вечері відмовилась оплачувати рахунок на суму 300 фунтів стерлінгів (приблизно 16 тисяч гривень).

Крім того, поліція затримала 48-річного чоловіка та його 18-річного сина, які вигадали хитру схему для безкоштовного харчування в ресторанах. Їхня тактика полягала у тому, що вони залишали офіціантам фальшиву заставу, після чого більше не поверталися.