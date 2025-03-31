"Ми такого ще не бачили": сім'я наїлась у ресторані й пішла, відмовившись платити (фото)

Менеджер індійського ресторану Jumeira в графстві Кент, Велика Британія, розповів, як велика сім’я після ситної вечері відмовилась оплатити рахунок на 300 фунтів стерлінгів (16 тис. грн). Місцева поліція отримала виклик, але розцінила кваліфікувала конфлікт як цивільну справу.

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Детальніше про цей скандал пише видання Metro.

26-річний керівник ресторану Фахім Ахмед опублікував на своїй сторінці у Facebook кадри з камер відеоспостереження. На них зафіксовано, як група з чотирьох дорослих і чотирьох дітей покидає заклад, заплативши лише 30 фунтів (близько 1,6 тис. грн).

За словами співробітників, протягом вечора клієнти схвально відгукувались про їжу та сервіс, а після основних страв навіть замовили їжу на винос. Коли прийшов час оплати, вони несподівано заявили, що незадоволені стравами та обслуговуванням, поводились агресивно та використовували нецензурну лексику.

Не було жодних проблем

"Протягом всього вечора ми запитували, чи вони задоволені. Не було жодних проблем. Гості були щасливі, сказали, що їжа чудова, і навіть замовили дещо додому. Коли прийшов час платити, вони раптом почали скаржитися", — розповідає Фахім.

Менеджер вважає, що сім'я навмисно вибрала вечір, коли в ресторані не було керівництва, розраховуючи, що це їм "зійде з рук".

За словами співробітників закладу, протягом вечора клієнти схвально відгукувались про їжу та сервіс Фото: Daily Star

Індійський ресторан Jumeira нещодавно отримав нагороду на конкурсі Asian Restaurant and Takeaway Awards. Фахім зазначив, що його публікація у соціальних мережах отримала значну підтримку від спільноти.

"Це ж не про гроші, а про принцип. Ми працюємо в цій сфері понад 20 років, і хочемо розв’язати проблему, бо такі випадки трапляються у багатьох ресторанах", — підкреслив менеджер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Бернарда і Енн МакДонах, які відвідали п'ять ресторанів в Уельсі (Велика Британія), замовивши страви на суму понад 1000 фунтів стерлінгів, після чого залишали заклади, не розрахувавшись. Розгнівані власники передали поліції записи з камер спостереження, що дозволило правоохоронцям швидко виявити та заарештувати порушників, відправивши їх до в’язниці.