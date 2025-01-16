Парочку, яка наїлась у ресторані й втекла, оголосили в розшук: всі подробиці (фото)

Клієнти закладу залишили машину на бічній дорозі, очевидно, щоб не потрапити у поле зору камер відеоспостереження.

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Співробітники італійського ресторану Belluno, що знаходиться в графстві Девон (Велика Британія), опублікували фото парочки, яка покинула ресторан, не заплативши 83 фунти стерлінгів. Адміністрація просить допомогти ідентифікувати підозрюваних, щоб притягнути їх до відповідальності. Про це пише видання Daily Star.

Повідомляється, що інцидент стався у четвер, 9 січня. Дует вийшов покурити, але після цього не повернувся.

Власникові закладу не залишивши нічого іншого, окрім як викласти зображення з камер спостереження на Facebook, що викликало обурення в громадськості.

"Ми любимо наших відвідувачів, і нам подобається бути частиною дружньої спільноти, але вчора ввечері ця пара прийшла поїсти в Belluno і втекла після того, як вийшла покурити. Чудово розуміємо, що зараз багато хто страждає через зростання вартості життя, але ми важко працюємо, і красти у когось, не кажучи вже про бізнес, просто неприйнятно. Їхній рахунок склав 83 фунти стерлінгів. Якщо хтось знає цих людей, будь ласка, дайте знати", — написало керівництво закладу.

Власники ресторані розшукують парочку Фото: Facebook

Цей допис зібрав понад 1500 поширень і безліч коментарів.

"Деградація суспільства не перестає мене дивувати! Сфера гостинності дійсно зазнає великих втрат";

"Я ніколи не був там, але забронюю столик для нашої сім'ї";

"Це жахливо, як деякі люди зловживають гостинністю".

Пізніше з'ясувалося, що пара припаркувалась на бічній дорозі, очевидно, щоб не потрапити у поле зору камер відеоспостереження.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 39-річна Чіома Околі з Нігерії може опинитися у в'язниці через негативний відгук про томатну пасту в інтернеті. Допис у Facebook з фотографією відкритої банки суміші "Nagiko" місцевої компанії Erisco Foods викликав неоднозначну реакцію у її підписників.

Крім того, в американському штаті Флорида постійна відвідувачка ресторану залишила офіціантці величезні чайові, бо думала, що після сонячного затемнення 8 квітня 2024 року настане кінець світу.