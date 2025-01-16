Парочку, которая наелась в ресторане и убежала, объявили в розыск: все подробности (фото)

Клиенты заведения оставили машину на боковой дороге, очевидно, чтобы не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения.

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Сотрудники итальянского ресторана Belluno, находящегося в графстве Девон (Великобритания), опубликовали фото парочки, которая покинула ресторан, не заплатив 83 фунта стерлингов. Администрация просит помочь идентифицировать подозреваемых, чтобы привлечь их к ответственности. Об этом пишет издание Daily Star.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг, 9 января. Дуэт вышел покурить, но после этого не вернулся.

Владельцу заведения не оставив ничего другого, кроме как выложить изображение с камер наблюдения на Facebook, что вызвало возмущение у общественности.

"Мы любим наших посетителей, и нам нравится быть частью дружественного сообщества, но вчера вечером эта пара пришла поесть в Belluno и убежала после того, как вышла покурить. Мы прекрасно понимаем, что сейчас многие страдают из-за высокой стоимости жизни, но мы тяжело работаем, и воровать у кого-то, не говоря уже о бизнесе, просто неприемлемо. Их счет составил 83 фунта стерлингов. Если кто-то знает этих людей, пожалуйста, дайте знать", — написало руководство заведения.

Владельцы ресторана разыскивают парочку Фото: Facebook

Это сообщение собрало более 1500 распространений и множество комментариев.

"Деградация общества не перестает меня удивлять! Сфера гостеприимства действительно несет большие потери";

"Я никогда не был там, но забронирую столик для нашей семьи";

"Это ужасно, как некоторые люди злоупотребляют гостеприимством".

Позже выяснилось, что пара припарковалась на боковой дороге, очевидно, чтобы не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее Фокус писал, что 39-летняя Чиома Околи из Нигерии может оказаться в тюрьме из-за негативного отзыва о томатной пасте в интернете. Сообщение в Facebook с фотографией открытой банки смеси "Nagiko" местной компании Erisco Foods вызвало неоднозначную реакцию у ее подписчиков.

Кроме того, в американском штате Флорида постоянная посетительница ресторана оставила официантке огромные чаевые, потому что думала, что после солнечного затмения 8 апреля 2024 года наступит конец света.