"Мы такого еще не видели": семья наелась в ресторане и ушла, отказавшись платить (фото)

Менеджер индийского ресторана Jumeira в графстве Кент, Великобритания, рассказал, как большая семья после сытного ужина отказалась оплатить счет на 300 фунтов стерлингов (16 тыс. грн). Местная полиция получила вызов, но расценила квалифицировала конфликт как гражданское дело.

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Подробнее об этом скандале пишет издание Metro.

26-летний руководитель ресторана Фахим Ахмед опубликовал на своей странице в Facebook кадры с камер видеонаблюдения. На них зафиксировано, как группа из четырех взрослых и четырех детей покидает заведение, заплатив всего 30 фунтов (около 1,6 тыс. грн).

По словам сотрудников, в течение вечера клиенты одобрительно отзывались о еде и сервисе, а после основных блюд даже заказали еду на вынос. Когда пришло время оплаты, они неожиданно заявили, что недовольны блюдами и обслуживанием, вели себя агрессивно и использовали нецензурную лексику.

Не было никаких проблем

"В течение всего вечера мы спрашивали, довольны ли они. Не было никаких проблем. Гости были счастливы, сказали, что еда замечательная, и даже заказали кое-что домой. Когда пришло время платить, они вдруг начали жаловаться", — рассказывает Фахим.

Менеджер считает, что семья намеренно выбрала вечер, когда в ресторане не было руководства, рассчитывая, что это им "сойдет с рук".

По словам сотрудников заведения, в течение вечера клиенты одобрительно отзывались о еде и сервисе Фото: Daily Star

Индийский ресторан Jumeira недавно получил награду на конкурсе Asian Restaurant and Takeaway Awards. Фахим отметил, что его публикация в социальных сетях получила значительную поддержку от сообщества.

"Это же не о деньгах, а о принципе. Мы работаем в этой сфере более 20 лет, и хотим решить проблему, потому что такие случаи случаются во многих ресторанах", — подчеркнул менеджер.

Напомним, ранее Фокус писал о Бернарде и Энн МакДонах, которые посетили пять ресторанов в Уэльсе (Великобритания), заказав блюда на сумму более 1000 фунтов стерлингов, после чего покидали заведения, не рассчитавшись. Разгневанные владельцы передали полиции записи с камер наблюдения, что позволило правоохранителям быстро выявить и арестовать нарушителей, отправив их в тюрьму.