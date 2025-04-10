Батько з сином безплатно їли в 100 ресторанах: вони придумали один хитрий трюк

Поліція затримала 48-річного чоловіка та його 18-річного сина, які придумали вишукану схему, аби безплатно харчуватися в ресторанах. Вони залишали офіціантам фальшиву заставу, а потім не поверталися.

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Про це пише видання Ici Provence.

Французька поліція арештувала парочку шахраїв, які за останні три роки безплатно харчувалися в сотні ресторанах регіону Тулон. У них був розроблений чіткий алгоритм дій.

Згідно з даними розслідування, тандем протягом трьох років віртуозно відпрацьовував одну й ту саму тактику: родичі вдавали звичайних відвідувачів, які нібито опинилися у незручній ситуації — без готівки та з несправною кредитною карткою.

Шахрайська схема

"Батько щоразу перепрошував за незручності та залишав своє посвідчення особи або картку соціального страхування як гарантію, обіцяючи повернутися для оплати рахунку. Однак він ніколи не виконував своєї обіцянки, натомість одразу заявляв в правоохоронні органи про крадіжку документів і замовляв нові", — повідомляють слідчі.

Дует ретельно досліджував потенційних жертв через інтернет, обираючи виключно ті ресторани, власників яких клієнти описували як особливо привітних. Важливим елементом їхньої стратегії було ніколи не відвідувати один і той самий заклад двічі.

Аби створити враження респектабельних відвідувачів, шахраї з'являлися в елегантному одязі та замовляли повноцінний обід чи вечерю.

Їли на 150 євро

"Після отримання рахунку 48-річний чоловік намагався розплатитися кредитною карткою, яка "чомусь не працювала", і відправляв сина до найближчого банкомату, щоб той спробував зняти готівку. Вони зазвичай замовляли закуски, основну страву, десерт і вино. Рахунок коливався від 80 до 150 євро", — зазначає джерело, близьке до слідства.

Клієнти обманювали рестораторів Фото: Unsplash

Юнак повертався з порожніми руками, після чого збентежений батько перепрошував і обіцяв повернутися наступного дня з оплатою, залишаючи як заставу особисті документи. Такий жест майже завжди переконував рестораторів погодитися на пропозицію, але, звісно, жоден із чоловіків ніколи не повертався.

Розслідування слідчих

Схема діяла бездоганно, поки в серпні 2024 року обурений власник ресторану не опублікував у соціальних мережах фотографії залишеного шахраями посвідчення особи. Допис став вірусним, після чого десятки інших рестораторів упізнали у зловмисниках тих самих людей, які використовували ідентичну тактику в їхніх закладах.

Після декількох місяців ретельного розслідування французькі правоохоронці ідентифікували та затримали батька і сина, які зізналися у вчиненні численних шахрайств протягом трьох років.

Підприємці обговорювали між собою випадки шахрайства, але, як зазначили у поліції, були або занадто зайняті, щоб подавати офіційні скарги, або не надто перейнялися фінансовими втратами. Саме на таку реакцію і розраховували зловмисники.

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