Отец с сыном бесплатно ели в 100 ресторанах: они придумали один хитрый трюк

Полиция задержала 48-летнего мужчину и его 18-летнего сына, которые придумали изысканную схему, чтобы бесплатно питаться в ресторанах. Они оставляли официантам фальшивый залог, а потом не возвращались.

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Об этом пишет издание Ici Provence.

Французская полиция арестовала парочку мошенников, которые за последние три года бесплатно питались в сотне ресторанов региона Тулон. У них был разработан четкий алгоритм действий.

Согласно данным расследования, тандем в течение трех лет виртуозно отрабатывал одну и ту же тактику: они прикидывались обычными посетителями, которые якобы оказались в неудобной ситуации — без наличных и с неисправной кредитной картой.

Мошенническая схема

"Отец каждый раз извинялся за неудобства и оставлял свое удостоверение личности или карточку социального страхования как гарантию, обещая вернуться для оплаты счета. Однако он никогда не выполнял своего обещания, зато сразу заявлял в правоохранительные органы о краже документов и заказывал новые", — сообщают следователи.

Дуэт тщательно исследовал потенциальных жертв через интернет, выбирая исключительно те рестораны, владельцев которых клиенты описывали как особенно приветливых. Важным элементом их стратегии было никогда не посещать одно и то же заведение дважды.

Чтобы создать впечатление респектабельных посетителей, мошенники появлялись в элегантной одежде и заказывали полноценный обед или ужин.

Ели на 150 евро

"После получения счета 48-летний мужчина пытался расплатиться кредитной картой, которая "почему-то не работала", и отправлял сына к ближайшему банкомату, чтобы тот попытался снять наличные. Они обычно заказывали закуски, основное блюдо, десерт и вино. Счет колебался от 80 до 150 евро", — отмечает источник, близкий к следствию.

Клиенты обманывали рестораторов Фото: Unsplash

Юноша возвращался с пустыми руками, после чего смущенный отец извинялся и обещал вернуться на следующий день с оплатой, оставляя в качестве залога личные документы. Такой жест почти всегда убеждал рестораторов согласиться на предложение, но, конечно, ни один из мужчин никогда не возвращался.

Расследование следователей

Схема действовала безупречно, пока в августе 2024 года возмущенный владелец ресторана не опубликовал в социальных сетях фотографии оставленного мошенниками удостоверения личности. Сообщение стало вирусным, после чего десятки других рестораторов узнали в злоумышленниках тех же людей, которые использовали идентичную тактику в их заведениях.

После нескольких месяцев тщательного расследования французские правоохранители идентифицировали и задержали отца и сына, которые признались в совершении многочисленных мошенничеств в течение трех лет.

Предприниматели обсуждали между собой случаи мошенничества, но, как отметили в полиции, были либо слишком заняты, чтобы подавать официальные жалобы, либо не слишком озаботились финансовыми потерями. Именно на такую реакцию и рассчитывали злоумышленники.

Напомним, ранее Фокус писал, что 39-летней жительнице Нигерии Чиоми Околи грозит тюремное заключение из-за критического сообщения в Facebook о томатной пасте. Публикация с фото открытой банки продукта марки "Nagiko", изготовленного местной компанией Erisco Foods, вызвала оживленное обсуждение среди пользователей соцсети.

А тем временем менеджер индийского ресторана Jumeira, расположенного в британском графстве Кент, рассказал об инциденте с большой семьей, которая, хорошо поужинав, отказалась оплачивать счет на сумму 300 фунтов стерлингов (около 16 тысяч гривен). Полиция, прибывшая на вызов, квалифицировала ситуацию как гражданский спор.