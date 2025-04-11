Парочка подбросила в еду стекло, чтобы не платить в ресторане: но там была камера (фото)

Супруги, которые обедали в ресторане "Сан-Марино" на северо-западе Великобритании, попали в объективы камер наблюдения при попытке обмануть персонал заведения. Парочка подбросила стекло в свое блюдо, после чего отказалась оплачивать счет.

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Об этом пишет издание The Sun.

Клиентка пожаловалась официанту на острый предмет в пасте, утверждая, что он "чуть не сломал" ее виниры стоимостью в тысячи фунтов. Они с мужем отказались оплатить счет в размере 139 фунтов, пытались получить компенсацию, а затем покинули ресторан.

Стекло в еде

"Она почти доела, когда позвала одного из официантов и сказала, что нашла в еде кусок стекла", — рассказал директор ресторана Мираз Йолку.

Раскрыть правду помогли записи с камер видеонаблюдения. В кадре можно увидеть, как мужчина вытаскивает кусок стекла из кармана и передает его своей партнерше.

Парочка подбросила стекло в блюдо Фото: San Marino restaurant

"Клиентка просто положила стекло на стол, завернув в кусочек салфетки, и сделала вид, будто оно было у нее во рту. Все шокированы. Сотрудники забеспокоились и позвали руководство", — отметил Елку.

Менеджер пытался все объяснить: "Извините, но такого просто не может быть — невозможно найти стекло в еде. К тому же это не то стекло, которым мы пользуемся на кухне". Однако клиенты все равно отказались платить, встали и ушли прочь.

Расследование полиции

Позже об этом случае сообщили в полицию Чешира, которая начала расследование. "В 1 час ночи в воскресенье, 6 апреля, полиция получила сообщение о краже/мошенничестве в ресторане в Виднесе. Трое клиентов покинули заведение, не оплатив еду, потому что якобы нашли кусок разбитого стекла в своем блюде", — отметил представитель правоохранительных органов.

Клиенты отказались оплачивать счет Фото: San Marino restaurant

Сотрудники ресторана "Сан-Марино" выложили видео инцидента на своей странице в Facebook. "Такие мошеннические схемы наносят ущерб трудолюбивым предприятиям, как наше", — отметили они.

Напомним, ранее Фокус писал, что менеджер индийского ресторана Jumeira в Великобритании поделился историей о большой семье, которая после щедрого ужина отказалась оплачивать счет на сумму 300 фунтов стерлингов (примерно 16 тысяч гривен).

Кроме того, полиция задержала 48-летнего мужчину и его 18-летнего сына, которые придумали хитрую схему для бесплатного питания в ресторанах. Их тактика заключалась в том, что они оставляли официантам фальшивый залог, после чего больше не возвращались.