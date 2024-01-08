Шукав цілі для ударів: СБУ затримала посадовця "Укрзалізниці", який працював на ЗС РФ (фото)

Росіян цікавили напрямки переміщення танків Leopard і бронемашин Bradley. Отриману інформацію планували використати для обстрілу станцій.

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Посадовець "Укрзалізниці" за завданням російських спецслужб стежив за рухом ешелонів, які перевозили західну зброю. Росіян цікавили напрямки, в яких рухаються ешелони, та кількість навантаженої техніки. Працівники СБУ затримали фігуранта до того, як він встиг передати інформацію ворогу. Про деталі затримання ідеться у дописі пресслужби на порталі відомства.

Вказується, що підозрюваний у шпигунстві чоловік проживав у Дніпрі. Відомо, що працював на вузловій станції і займав не вказану посаду у структурі "Укрзалізниці". На замовлення спецслужби РФ стежив за рухом ешелонів з військовою технікою. При цьому намагався встановити, яким маршрутом вона рухається, через які станції проходить і де зупиняється. Цю інформацію ворог планував використати для подальших авіаударів та пошкодження логістики Сил оборони.

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Головні цілі, які особливо цікавили росіян — це напрямки переміщення танків Leopard та бронемашин Bradley, пояснили в СБУ. Однак ворогу не вдалось отримати зібрані дані — фігуранта затримали до того, як він встиг передати зібрану інформацію, ідеться у повідомленні.

На світлинах з місця подій, опублікованих на порталі відомства, можна побачити, як виглядає затриманий житель Дніпра.

Підозрюварний у держраді - у квартирі в Дніпра Підозрюварного у держраді виводять з під'їзду Фото: СБУ

Чоловіка завербували влітку 2023 року, ідеться у дописі спецслужб. Вербування відбувалось через анонімний чат у Telegram, а пропозицію для "співпраці" він отримав завдяки тому, що висловлював прокремлівські погляди у дописах в соцмережах.

Правоохоронці вилучили у підозрюваного речі, які можуть стати доказом у справі. Наприклад, на одній зі світлин — три смартфони та кілька банківських карт.

Смартфони громадянина, підозрюваного у держзраді Фото: СБУ

Крім того, пресслужба СБУ опублікувала відео з кадрами затримання. Підозрюваного у шпигуванні на користь РФ затримали прямо у нього в квартирі, і він не опирався.

У повідомленні СБУ вказується, що житель Дніпра підозрюється у вчиненні злочину за за ч. 2 ст. 111 — державна зрада в умовах воєнного стану. На сьогодні він перебуває від вартою — суд має визначити запобіжний захід. За статтею про держзраду громадянин може опинитись у в'язниці на довічний термін, підсумували правоохоронці.

Новини СБУ — деталі діяльності

Зазначимо, 3 січня працівники СБУ викрили блоґерів, які опублікували відео та фото місць ударів ЗС РФ під час обстрілу 2 січня. Матеріали, розміщені ними у соцмережах, миттєво з'явились на медіаресурсах ворога, пояснили у спецслужбі. За подібні дії громадянам загрожує до 12 років в'язниці.

4 січня відбулись обшуки в компанії "Київгума", повідомила пресслужба відомства. Згідно з даними слідства, "Київгума" продавала медичні джгути, які пізніше опинились у розпорядженні російської армії. Гендиректор заявив, що на компанію навмисно тиснуть і що він знає про "сфабриковані докази".

7 січня стало відомо про викриття власника агрохолдингу, який продавав харчові продукти до РФ після вторгнення у 2022 році. Чоловіка затримали у Києві в помешканні сина: фігурант готувався втекти.

Нагадуємо, зранку 8 січня ЗС РФ вдарила по Україні зграєю ракет: вибухи пролунали у Кривому Розі, Хмельницькому та Харкові. Тим часом представники окупантів заявили про падіння ФАБ на Луганщині: снаряд, який призначався для позицій ЗСУ, упав і не вибухнув.