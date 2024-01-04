Виробника аптечок для військових обшукала СБУ: в чому його підозрюють (фото)

За матеріалами справи, від початку повномасштабного вторгнення компанія "Київгума" направила до Росії кілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва загальною вартістю близько 40 мільйонів гривень.

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Служба безпеки України здійснює обшуки у ТОВ "Київгума", її дочірніх компаніях та засновників. Про це 4 січня повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд у Facebook.

За його словами співробітники СБУ прийшли у компанію ТОВ "Київгума"о 7 ранку та паралізували роботу.

"Новорічні маскі-шоу від СБУ! Сьогодні з 7 ранку в компанії ТОВ "Київгума" та її дочірніх компаніях, а також у засновників проходять обшуки, вручають підозри! Паралізована робота компанії", — написав він.

Служба безпеки України здійснює обшуки у ТОВ "Київгума" Фото: Андрій Острогруд

Як саме відбувалися обшуки на підприємстві

Андрій Острогруд повідомив, що судові ухвали про обшук, які пред'явили слідчі, датовано ще 22 грудня 2023 року, але правоохоронці прийшли з обшуками лише зараз.

"Зараз більше 20 чоловік "спецназу" працює "на передку в окопах"! (як і 20 співробітників компанії, які знаходяться дійсно там). Я особисто, на жаль, (а можливо, і на щастя), знаходжусь з 28.12.23 у відрядженні за кордоном і звісно фізично не можу бути присутнім на обшуках", — зазначив він.

За словами гендиректора, обшуки здійснювали одночасно за шістьма адресами, а також вже оголосили підозру одному з засновників та директорів компаній.

"Маючи інформацію щодо публікацій зі сторони СБУ, маю на меті завчасно поінформувати за мотив такого тиску, про що напишу згодом (та про що вже неодноразово писав, як в соцмережах та і ЗМІ). Тож ми впевненні, що спростуємо всі зфабриковані докази та сумнівні підстави відкриття ціє справи (а наразі нам вже інкримінують "держзраду")", — додав Острогруд.

Як вважає керівник підприємства ТОВ "Київгума", у цій справі мав місце тиск.

"Ми надамо всі доводи та аргументи, спростуємо чи прокоментуємо ті чи інші "докази", та впевнений що зможемо надати аргументи хто саме і по чій вказівці виконує такий тиск. Офіційний пресреліз компанії опублікуємо згодом", — сказав він.

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Завершення обшуків і реакція компанії

Згодом Андрій Острогруд проінформував про завершення обшуків.

Він зазначив, що компанія ТОВ "Київгума" завжди була публічною та прозорою, тож співробітники одразу по приходу правоохоронців працювали конструктивно: надали доступ до всіх приміщень підприємства, документів, серверів компанії а також матеріалів та необхідної інформації для об‘єктивного розслідування в межах провадження.

Острогруд зазначив, що співробітники СБУ працювали коректно, в рамках процесуальної процедури.

"Двері не ламали, сервера не вилучали! Надалі працюємо разом для об‘єктивного з‘ясування!", — додав він.

Підприємство "Київгума" виготовляє тактичні аптечки для ЗСУ Фото: Київгума

У чому підозрюють підприємство — заява СБУ

Сама ж СБУ повідомила про те, що викрила українську компанію, яка продавала РФ засоби тактичної медицини. І хоча слідчі не надають назву підприємства, за інформацією джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться саме про компанію "Київгума".

Згідно з інформацією Служби безпеки, протягом 2022-2023 років компанія направила до Росії кілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва.

"Їхня загальна вартість — близько 40 млн гривень", — уточнюють слідчі.

СБУ викрила українську компанію, яка продавала РФ засоби тактичної медицини СБУ викрила українську компанію, яка продавала РФ засоби тактичної медицини СБУ викрила українську компанію, яка продавала РФ засоби тактичної медицини СБУ викрила українську компанію, яка продавала РФ засоби тактичної медицини СБУ викрила українську компанію, яка продавала РФ засоби тактичної медицини

Продукцію постачали через одну з європейських країн. Там власник компанії створив підконтрольну фірму-замовницю товару для продажу в Євросоюзі. Але після отримання продукції її відправляли до Росії.

Там засоби тактичної медицини передавали підсанкціонним компаніям, які постачають амуніцію російським військам. А далі продукція надходила до індивідуальних аптечок російських солдат, які воюють проти Сил оборони України.

"Також окупанти направляли медичні засоби до російських військових госпіталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави. При цьому власник компанії для маскування такої торгівлі з Росією займався розкручуванням свого іміджу як волонтера і заявляв про передачу медичних засобів українським захисникам", — проінформували в СБУ.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Що відомо про ТОВ "Київгума"

Компанія "Київгума" — лідер ринку України з виробництва виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону.

За повідомленням Федерації роботодавців України, протягом 7 років підприємство є офіційним постачальником тактичних аптечок на замовлення Міністерства оборони України. Відомо, що від початку війни в Україні підприємство виготовило понад 350 тисяч аптечок, що відповідають вимогам НАТО (від грудня 2016 року "Київгума" має валідацію у реєстрі комерційних організацій NATO Support and Procurement Agency).

У серпні 2023 року компанія "Київгума" разом із іншими підприємствами ("Інклюз-8", "Сперко Україна" тощо) стала учасницею третьої зустрічі з бізнесом в Офісі президента з вирішення проблемних питань силами бізнесу і правоохоронців.

Нагадаємо, 20 грудня 2023-го поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.