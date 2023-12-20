Ремонт зі збитками у 700 тисяч: посадовцям Ужгородської міськради вручили підозри (фото)

У середу, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.

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Посадовців Ужгородської міської ради та місцевого підприємця викрили на розкраданні бюджетних коштів. їх підозрюють у збитках на 700 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За інформацією правоохоронців, посадовці налагодили схему розкрадання грошей під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Для цього вони вносили в акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт. Сума збитків, як уточнили в поліції, становить майже 700 тисяч гривень.

У середу, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.

На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 листопада в НАБУ повідомили, що колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку на додаток до розкрадання 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств тепер закидають і відмивання 10 мільярдів.

Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що нардепу, якого підозрюють у заволодінні газом на суму понад 2 млрд гривень, заочно обрали запобіжний захід у вигляді арешту.