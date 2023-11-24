Ексочільника Фонду держмайна Сенниченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень, — НАБУ

Ексочільник Фонду держмайна у справі про розкрадання та відмивання коштів виступає керівником і організатором. Разом із ним підозрюють ще 9 осіб.

Related video

Колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку на додаток до розкрадання 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств тепер закидають і "відмивання" 10 мільярдів. Про це повідомляє НАБУ 24 листопада.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України оновили підозру Сенниченку в справі про злочинну організацію, яка впродовж 2019 — 2021 років розікрала понад 500 мільйонів гривень "Одеського припортового заводу" й "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Подробиці справи

Сенниченко в справі про злочинну організацію з розкрадання коштів виступає керівником і організатором, кажуть в НАБУ. Разом із ним на даний момент фігурують ще 9 осіб на наступних посадах:

наближена до Сенниченка людина — співорганізатор;

радник Сенниченка;

два в. о. директора "Одеського припортового заводу" (у різні періоди);

в. о. керівника "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія";

два власники компанії, яка перемогла на торгах щодо "Одеського припортового заводу";

ще два співучасники.

Зазначається, що злочинна група створювалася для того, щоб взяти під контроль найважливіші об'єкти управління ФДМУ в таких економічних галузях, як видобувна, переробна, паливно-енергетична тощо.

Укладалися договори з підконтрольними злочинцям компаніями, умови яких були невигідні державі і водночас дозволяли учасникам змови отримати неправомірну вигоду.

Що відомо про Сенниченка

Дмитро Сенниченко очолив Фонд держмайна у вересні 2019 року, звільнили його 17 лютого 2022 року. 22 березня 2023 року Сенниченко отримав першу підозру.

За інформацією НАБУ, він завдав збитків державі на 500 мільйонів. У САП вважають, що зусиллями Сенниченка до органів управління АТ "ОПЗ" призначалися підконтрольні йому особи, які дозволяли заволодіти коштами АТ "ОПЗ". У згаданих договорах передбачалася переробка давальницької сировини за заниженою вартістю.

Як Фокус повідомляв у травні 2023 року, розгляд справи про звинувачення НАБУ проти екскерівництва Фонду держмайна (ФДМУ), Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) тривало в "закритому" режимі, що ускладнювало роботу захисту і порушувало право підзахисних на неупереджений розгляд. Про це розповів адвокат Андрій Циганков, який представляє захист одного з фігурантів справи Павла Присяжнюка.