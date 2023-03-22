Ексголову Фонду держмайна Сенниченко підозрюють у привласненні понад 500 млн. гривень

За даними слідства, злочинна група під керівництвом держчиновника отримувала неправомірну вигоду від контрактів найбільшого в Україні хімпідприємства "Одеський припортовий завод" та одного з найбільших світових виробників титанової сировини — "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура України викрила злочинну групу, яку курирував колишній голова Фонду державного майна і яка за даними силовиків привласнила активи держпідприємств на суму понад 500 млн гривень. Про це 22 березня повідомила пресслужба САП.

Підозра повідомлена ексголові Фонду держмайна. За версією слідства, злочинна організація оперувала коштами держпідприємств у період 2019-2021 років. Йдеться, серед іншого, про найбільше в Україні хімічне підприємство АТ "Одеський припортовий завод" та одного з найбільших світових виробників титанової сировини — АТ "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Протягом згаданого часу головою Фонду держмайна був Дмитро Сенниченко.

Повідомлення про підозру отримали дев'ять інших фігурантів кримінального провадження:

особа, наближена до голови ФДМУ, яка вважається співорганізатором злочину;

радник голови ФДМУ;

дві особи, які у різний час обіймали посади виконувачів обов'язків директора АТ "Одеський припортовий завод";

в.о. директора АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія";

два власники ТОВ, переможці аукціону на "ОПЗ";

ще дві фізособи, яких слідство вважає співучасниками злочину.

Зазначається, що злочинна група створювалася для того, щоб взяти під контроль найважливіші об'єкти управління ФДМУ в таких економічних галузях, як видобувна, переробна, паливно-енергетична та ін.

По суті, учасники ОЗУ домагалися призначення до органів управління держпідприємств своїх ставлеників, у баченні яких була реалізація сировини, надання послуг та користування держресурсами. Все це, за даними слідства, робилося суто на користь злочинної групи.

Укладалися договори з підконтрольними злочинцям компаніями, умови яких були невигідні державі і водночас дозволяли учасникам змови отримати неправомірну вигоду.

У САП вважають, що зусиллями Сенниченка до органів управління АТ "ОПЗ" призначалися підконтрольні йому особи, які дозволяли заволодіти коштами АТ "ОПЗ". У згаданих договорах передбачалася переробка давальницької сировини за заниженою вартістю.

У результаті з травня 2020 по жовтень 2021 року збитки АТ "ОПЗ" склали 390 970 234 гривні.

Збитки від чотирьох контрактів АТ "ОГХК", які передбачали відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю, становили 118 337 425 гривень.

Підозрювані можуть бути засуджені до ув'язнення на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про те, що нардеп у розмові з Миколою Тищенком хотів "взяти під контроль" Мінекології. Під час телефонного дзвінка чоловічий голос, схожий на голос нардепа від "Слуг" Ігоря Негулевського, говорить про те, що планує ще "заробити сотню" і відправити гроші в офшор.

Раніше Фокус повідомляв, що на Одещині на хабарі "зловили" замкомандира воєнної частини, який вимагав 120 тисяч, щоб не перевіряти кількість бронежилетів. Таку інформацію представники ДБР опублікували 21 березня.