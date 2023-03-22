Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в присвоении более 500 млн гривен

По данным следствия, преступная группа под руководством госчиновника получала неправомерную выгоду от контрактов крупнейшего в Украине химпредприятия "Одесский припортовый завод" и одного из крупнейших мировых производителей титанового сырья — "Объединенной горно-химической компании".

Related video

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины разоблачила преступную группу, которую курировал бывший глава Фонда государственного имущества и которая, по данным силовиков, присвоила активы госпредприятий на сумму свыше 500 млн гривен. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба САП.

Подозрение сообщено экс-главе Фонда госимущества. По версии следствия, преступная организация оперировала средствами госпредприятий в период 2019-2021 гг. Речь, среди прочего, идет о крупнейшем в Украине химическом предприятии АО "Одесский припортовый завод" и одном из крупнейших мировых производителей титанового сырья — АО "Объединенной горно-химической компании".

В течение упомянутого времени главой Фонда госимущества был Дмитрий Сенниченко.

Сообщение о подозрении получили девять других фигурантов уголовного производства:

лицо, приближенное к главе ФГИУ, считающееся соорганизатором преступления;

советник главы ФГИУ;

два лица, которые в разное время занимали должности исполняющих обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";

и.о. директора АО "Объединенная горно-химическая компания";

два владельца ООО, победители аукциона на "ОПЗ";

еще два физлица, которых следствие считает соучастниками преступления.

Отмечается, что преступная группа создавалась с тем, чтобы взять под контроль важнейшие объекты управления ФГИУ в таких экономических отраслях, как добывающая, перерабатывающая, топливно-энергетическая и пр.

В сущности, участники ОПГ добивались назначения в органы управления госпредприятий своих ставленников, в ведении которых была реализация сырья, предоставление услуг и пользование госресурсами. Все это, по данным следствия, делалось сугубо в интересах преступной группы.

Заключались договоры с подконтрольными преступникам компаниями, условия которых были невыгодны государству и, вместе с тем, позволяли участникам сговора извлечь неправомерную выгоду.

В САП считают, что усилиями Сенниченко в органы управления АО "ОПЗ" назначались подконтрольные ему лица, которые позволяли завладеть средствами АО "ОПЗ". В упомянутых договорах предусматривалась переработка давальческого сырья по заниженной стоимости.

В итоге, с мая 2020 по октябрь 2021 года убытки АО "ОПЗ" составили 390 970 234 гривны.

Убытки от четырех контрактов АО "ОГХК", предусматривавшие отгрузку титанового сырья по заниженной стоимости, составили 118 337 425 гривен.

Подозреваемые могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что 12 марта стало известно о том, что нардеп в разговоре с Николаем Тищенко хотел "взять под контроль" Минэкологии. Во время телефонного звонка мужской голос, похожий на голос нардепа от "Слуг" Игоря Негулевского, говорит о том, что планирует еще "заработать сотню" и затем отправить деньги в оффшор.

Ранее Фокус сообщал, что в Одесской области на взятке "поймали" замкомандира воинской части, который требовал 120 тысяч, чтобы не проверять количество бронежилетов. Такую информацию представители ГБР опубликовали 21 марта.