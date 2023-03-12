Хватит и $200 млн: нардеп в разговоре с Тищенко решил "взять под контроль" Минэкологии, — СМИ

Во время телефонного звонка мужчина с голосом, похожим на Игоря Негулевского, сказал, что он хочет еще "заработать сотню" и перевести деньги в оффшор. После чего выехать в Азию, где его никто не найдет.

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В сети появилась аудиозапись, на котором мужчина, чей голос напоминает нардепа от "Слуги народа" Игоря Негулевского, обсуждал, как через Министерство экологии заполучить деньги и уехать из Украины. В разговоре прозвучали планы "тихонько уйти в лес", захватив с собой 200 млн долларов. Соответствующее аудио 12 марта опубликовало издание "Обозреватель".

Мужчина с голосом, похожим на Негулевского, сказал, что Минэкологии можно взять под контроль за три месяца и таким образом через него украсть еще "сотню", после чего убежать в Азию, где его никто не найдет.

"Мы можем забрать себе полностью министерство под контроль какое-то, допустим. Сейчас временные следственные комиссии проверяют год, а может и два года, все, что связано с экологией – добычи, нефть, газ, лес, любую трубу на любом предприятии. Можем по ходу и забрать это министерство. Тут хватит три месяца", — говорит некто голосом Негулевского.

По его словам, украденные средства затем нужно перевести в оффшор и вывезти через швейцарские банки, потому что те не выдают имен конечных бенефициаров.

Утверждается, что собеседником мужчины выступает якобы нардеп Николай Тищенко, которого также избрали в Раду от "Слуги народа".

Вместе с тем 12 марта нардеп Николай Тищенко записал видеообращение с критикой в адрес Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Политик заявил, что агентство выступает финансовой прокладкой для неких махинаций, поскольку оно якобы "прокручивает" около 300 млн долларов в год.

"Только представьте себе. И это во время войны, когда вся команда президента во главе с Владимиром Александровичем ищет деньги по всему миру, а эта троица устроила себе счастье", — сказал Тищенко, имея в виду заместителя председателя Гослесагентства Юрия Сотника и его окружение.

Напомним, нардепа Николая Тищенко 27 января после скандала, связанного с поездками в Таиланд и Вьетнам, исключили из состава фракции "Слуга народа". Решение было принято по результатам опроса, который проводился среди членов парламентской фракции.