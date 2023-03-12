Вистачить і $200 млн: нардеп у розмові з Тищенком вирішив "взяти під контроль" Мінекології, — ЗМІ

Під час телефонного дзвінка чоловік із голосом, схожим на Ігоря Негулевського, сказав, що він хоче ще "заробити сотню" та перевести гроші в офшор. Після чого виїхати в Азію, де його ніхто не знайде.

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У мережі з'явився аудіозапис, на якому чоловік, чий голос нагадує нардепа від "Слуги народу" Ігоря Негулевського, обговорював, як через Міністерство екології отримати гроші та виїхати з України. У розмові прозвучали плани "тихенько піти в ліс", захопивши із собою 200 млн доларів. Відповідне аудіо 12 березня опублікувало видання "Обозреватель".

Чоловік із голосом, схожим на Негулевського, сказав, що Мінекології можна взяти під контроль за три місяці й так через нього вкрасти ще сотню, після чого втекти в Азію, де його ніхто не знайде.

"Ми можемо забрати собі повністю міністерство під контроль якесь, припустимо. Наразі тимчасові слідчі комісії перевіряють рік, а може й два роки, все, що пов'язано з екологією — видобуток, нафта, газ, ліс, будь-яка труба на будь-якому підприємстві. Можемо по ходу і забрати це міністерство. Тут вистачить три місяці", — каже хтось голосом Негулевського.

За його словами, вкрадені кошти потім потрібно перевести в офшор і вивезти через швейцарські банки, бо ті не видають імен кінцевих бенефіціарів.

Стверджується, що співрозмовником чоловіка є нібито нардеп Микола Тищенко, якого також обрали до Ради від "Слуги народу".

Водночас 12 березня нардеп Микола Тищенко записав відеозвернення із критикою на адресу Державного агентства лісових ресурсів України. Політик заявив, що агентство є фінансовою прокладкою для якихось махінацій, оскільки воно нібито "прокручує" майже 300 млн доларів на рік.

"Тільки уявіть собі. І це під час війни, коли вся команда президента на чолі з Володимиром Олександровичем шукає гроші по всьому світу, а ця трійця влаштувала собі щастя", — сказав Тищенко, маючи на увазі заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника та його оточення.

Нагадаємо, нардепа Миколу Тищенка 27 січня після скандалу, пов'язаного з поїздками до Таїланду та В'єтнаму, виключили зі складу фракції "Слуга народу". Рішення було ухвалено за результатами опитування, яке проводилося серед членів парламентської фракції.